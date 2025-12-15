संवाद सहयोगी, तेघड़ा (बेगूसराय)। तेघड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अनाज की कालाबाजारी और लाखों रुपये के गबन के फरार आरोपित को उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया। वह अपने घर में अंडरग्राउंड था। पुलिस ने आरोपित को घर में बने शौचालय की टंकीनुमा तहखाने से पकड़ा, जिसे देख लोग हैरान रह गए। गिरफ्तार आरोपित की पहचान बरौनी-दो पंचायत के वार्ड संख्या छह निवासी 50 वर्षीय त्रिपुरारी कुमार के रूप में हुई है।

उसे इलाके में नटवरलाल के नाम से भी जाना जाता है। इस संबंध में तेघड़ा डीएसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि वैशाली जिले के देसरी गाजीपुर निवासी शिशिर कुमार, जो वर्तमान में तेघड़ा में आपूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उनके आवेदन पर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

चावल-गेहूं की कालाबाजारी का है आरोप जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि त्रिपुरारी कुमार ने धोखाधड़ी कर 128.97 क्विंटल सरकारी गेहूं और चावल की कालाबाजारी की और 37 लाख 50 हजार रुपये से अधिक की राशि का गबन किया। डीएसपी ने बताया कि तेघड़ा थाना कांड संख्या 256/24 में आरोपित लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली। इसके बाद तेघड़ा थाना के पुलिस पदाधिकारी मनीष कुमार एवं अन्य पुलिस बल के सहयोग से उसके आवास पर छापेमारी की गई। घर में कहीं नहीं मि‍ला, तब पुल‍िस नजर तहखाने पर पड़ी।