    Begusarai News: शराब कारोबारी ने पुलिस टीम पर किया हमला, चौकीदार समेत 5 जवान घायल

    By Dharmendra Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:17 PM (IST)

    बेगूसराय में एक शराब कारोबारी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक चौकीदार सहित पांच जवान घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हमलावर शराब कारोबारी की तलाश जारी है।

    Hero Image

    शराब कारोबारी ने पुलिस टीम पर किया हमला, चौकीदार समेत 5 जवान घायल (जागरण)

    संवाद सूत्र, वीरपुर (बेगूसराय)। शुक्रवार को भीठ पुल के समीप शराब कारोबारियों ने छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में एक चौकीदार समेत पांच पुलिस कर्मी घायल हो गए। हमले के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर बरसाए और बीएसएफ की पुलिस गाड़ी के शीशे तोड़ डाले।

    पिकेट प्रभारी अकरम खान ने बताया कि पुलिस टीम अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी के लिए भीठ गांव जा रही थी। इसी दौरान भीठ पुल के समीप कुछ शराब कारोबारियों ने पुलिस वाहन को रोक लिया और अचानक हमला कर दिया। ह

    मले में जवान चिकू कुमार सिंह, मिंटू कुमार, राजू कुमार,चौकीदार रविंद्र कुमार तथा दो महिला कॉन्स्टेबल घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद भगवानपुर पीएचसी भेजा गया है।

    बताया गया कि उपद्रवियों ने सड़क जाम कर पुलिस पर ईंट-पत्थर बरसाए। इस बीच शराब माफियाओं की ओर से तीन राउंड फायरिंग भी की गई। जबाब में आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस की ओर से पांच राउंड हवाई फायरिंग की गई।

    घटना की सूचना मिलते ही तेघरा डीएसपी कृष्ण कुमार, भगवानपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, वीरपुर अंचलाधिकारी भाई वीरेंद्र समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थिति को नियंत्रित किया।

    फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से दो महिला कारोबारियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है।