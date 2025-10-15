बेगूसराय में युवती की हत्या कर शव को घर के समीप आम गाछी में फेंका

संवाद सूत्र, मटिहानी (बेगूसराय)। अज्ञात बदमाशों ने मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर वार्ड छह निवासी प्रमोद सिंह की 24 वर्षीय पुत्री भारती सिंह उर्फ संगम की हत्या कर शव को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर फेंक दिया। युवती के घर से 100 मीटर दूर स्थित एक आम के पेड़ के समीप से शव बरामद होने व मृतका की पहचान होने के बाद सनसनी फैली है। भारती बीते 11 अक्टूबर को पढाई के लिए पटना जाने की बात कहकर घर से निकली थी।

12 अक्टूबर से उसका मोबाइल बंद था। मोबाइल बंद होने के पूर्व उसने अपनी मां के फोन पर कई बार रिंग किया लेकिन बाजार से लौटने के बाद मां द्वारा काल बैक करने पर मोबाइल स्वीच आफ हो गया। आशंका है कि 12 अक्टूबर को ही युवती की हत्या की गई और शव को गांव में फेंक दिया गया।



युवती का मोबाइल बंद होने के बाद स्वजन शंका के आधार पर खोजबीन में लगे थे, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। बुधवार की सुबह गाछी में बोरे में बंद शव देख कर ग्रामीणों में चर्चा होने लगी। युवती के पिता गांव में ही किराना की दुकान चलाते हैं। बोरे से युवती का हाथ देख स्वजनों ने पहचान की और इसके बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी वन आनंद कुमार पांडे ने घटनास्थल पहुंच जांच पड़ताल की है।

शव से दुर्गंध आने से दो दिन पूर्व हत्या किए जाने की आशंका है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं और घटनास्थल से मिट्टी के नमूने लिए है। बोरे में युवती का चप्पल व कपड़े मिले हैं। मटिहानी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा स्वजनों को सौंप दिया है।

पोस्टमार्टम के क्रम में बेसरा व दुष्कर्म की आशंका को देखते हुए डीएनए समेत आवश्यक नमूने एकत्र कराया गया है। पुलिस प्रेम प्रसंग समेत संभावित अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। घटना के कारणों की पड़ताल के लिए स्वजनों से पूछताछ की गई है।



घर छोड़ने के पांचवे दिन गांव में मिला शव

स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार युवती बीएड करने के बाद पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी।

बीते शनिवार को पटना जाने के क्रम में ही वह बदमाशों के चंगुल में फंस गई और बदमाशों ने रविवार को उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि युवती पटना जाने के लिए निकली लेकिन वह बेगूसराय भी नहीं पहुंच सकी।