बेगूसराय में मनमाने दाम पर बिक रहे खाद-बीज, यूरिया 266 के बदले 300, डीएपी 1600 में खरीदने को मजबूर

खाद-बीज के नमूनों की कहीं कोई जांच नहीं होती, इससे किसान भगवान भरोसे हैं। सरकारी दर के अनुसार यूरिया की कीमत 266 रुपये प्रति बैग है, जबकि बाजार में यह तीन सौ रुपये तक में बेची जा रही है।

वहीं डीएपी 1350 रुपये के बदले 16 सौ रुपये प्रति बैग में उपलब्ध है। यहां की दुकानों में एनपीके, डीएपी, फास्फेट, पोटाश, यूरिया के साथ-साथ गेहूं बीज की श्रीराम 303, शक्तिमान 343, श्रीराम एसआरओ-5, 2967 जैसी वेराइटी मौजूद हैं।

खाद-बीज के मूल्य में विक्रेताओं की मनमानी चल रही है। खेती का समय निकला जा रहा है, इसे देखते हुए अधिक मूल्य पर खाद लेना लाचारी है। कृषि विभाग को जिला में थोक विक्रेताओं की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए।- शत्रुघ्न महतो, पहसारा पूर्वी गम्हरिया

दुकान में खाद बीज है, लेकिन मूल्य में एकरूपता नहीं है। किसानों की लाचारी का लाभ दुकानदार उठा रहे हैं। कृषि विभाग के आला अधिकारी से लेकर प्रखंड स्तर तक के अधिकारी को सक्रिय होना चाहिए।- अनिल महतो, गांधी नगर

जब किसान ऊंची कीमत पर खाद बीज खरीद कर खेत में डालेंगे, तो किसानों की आय दोगुनी वाली बात कहावत बनकर रह जाएगी। इसे धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा।- राजेश कुमार, नावकोठी

बाजार में खाद की कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी किसानों को ऊंची दर पर खाद लेनी पड़ती है। डीएम और डीएओ जिला के थोक विक्रेताओं पर शिकंजा कसें और बीडीओ और बीएओ प्रखंड के खुदरा विक्रेताओं पर नकेल कसें तो किसानों की आई अवश्य दोगुनी होगी।- रामबोल सिंह, पहसारा पश्चिम।