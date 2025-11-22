बिहार के कुख्यात गैंगस्टर का शिवदत्त राय का एनकाउंटर, जांघ में लगी गोली; मौके से हथियारों का जकीरा बरामद 

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के शालीग्रामी गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए। घायल बदमाश की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा निवासी शिवव्रत राय के रूप में की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसटीएफ को सूचना मिली थी कि फरार इनामी अपराधी शिवदत्त राय साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर इलाके में हथियार खरीदने पहुंचा है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय थाना को भी जानकारी दी। संयुक्त रूप से पुलिस टीम जब बताए गए स्थान पर पहुंची तो दो बाइक पर सवार छह बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी।

आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की, जिसमें एक गोली शिवदत्त राय के जांघ में लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। उसके अन्य साथी अंधेरे का सहारा लेकर भाग निकले। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसके निशानदेही पर एक घर से नौ पिस्टल, भारी मात्रा में कफ सिरप, नकद राशि और अन्य अवैध सामान बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार बदमाशों ने 6–7 राउंड फायरिंग की, जबकि पुलिस ने तीन राउंड जवाबी गोली चलाई। एसपी मनीष ने बताया कि मुठभेड़ में एक बदमाश घायल होकर पकड़ा गया है और घटना स्थल से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है।

गौरतलब है कि 2 सितंबर 2022 की रात तेघड़ा थाना क्षेत्र के धनकौल पंचायत में सरपंच मीना देवी के बनहारा स्थित घर पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस हमले में सरपंच के छोटे पुत्र अवनीश कुमार की मौत हो गई थी, जबकि बड़ा पुत्र रजनीश कुमार घायल हुआ था।