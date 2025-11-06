Language
    बेगूसराय के 2537 बूथों पर आज 21.40 लाख मतदाता डालेंगे वोट, 73 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी कैद

    By Srikrishan Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    आज बेगूसराय के 2537 बूथों पर 21.40 लाख मतदाता 73 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिला निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। युवा मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। सभी उम्मीदवारों ने जीत के लिए प्रयास किए हैं, अब जनता का फैसला बाकी है।

    बेगूसराय के 21.40 लाख मतदाता आज करेंगे मतदान। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को मतदान होगा। इसकी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में कुल 21.40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    स्वच्छ, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तुषार सिंगला एवं एसपी मनीष द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ की नियुक्ति की गई है। साथ ही क्षेत्र से लेकर गंगा नदी तक में मोटर वोट एवं नाव से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है।

    एक नजर में

    विवरण संख्या / जानकारी
    मतदान की तिथि 06 नवंबर 2025
    मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक
    कुल मतदाता 21,40,977
    पुरुष मतदाता 11,34,376
    महिला मतदाता 10,02,323
    अन्य मतदाता 38
    सर्विस वोटर 4,240
    85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 10,711
    कुल दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या 20,515
    18 से 19 आयुवर्ग के मतदाताओं की संख्या 48,264
    कुल विधानसभा क्षेत्र सात
    कुल मतदान केंद्र 2,537
    कुल मतदान केंद्र स्थल 1,151
    कुल महिला संचालित मतदान केंद्र 22
    कुल पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र सात
    कुल यूथ मतदान केंद्र सात
    कुल उम्मीदवार 73

     इनमें से कोई एक भी पहचान पत्र जरूरी

    • आधार कार्ड
    • मनरेगा जाब कार्ड
    • बैंक व डाकघर स्कीम के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पैन कार्ड
    • एनपीआर अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
    • भारतीय पासपोर्ट
    • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
    • केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
    • सांसद, विधायक एवं विधान पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
    • विशिष्ट दिव्यांगता आइडी कार्ड
    • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र