बेगूसराय के 2537 बूथों पर आज 21.40 लाख मतदाता डालेंगे वोट, 73 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी कैद
आज बेगूसराय के 2537 बूथों पर 21.40 लाख मतदाता 73 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिला निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। युवा मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। सभी उम्मीदवारों ने जीत के लिए प्रयास किए हैं, अब जनता का फैसला बाकी है।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को मतदान होगा। इसकी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में कुल 21.40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
स्वच्छ, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तुषार सिंगला एवं एसपी मनीष द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ की नियुक्ति की गई है। साथ ही क्षेत्र से लेकर गंगा नदी तक में मोटर वोट एवं नाव से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है।
एक नजर में
|विवरण
|संख्या / जानकारी
|मतदान की तिथि
|06 नवंबर 2025
|मतदान का समय
|सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक
|कुल मतदाता
|21,40,977
|पुरुष मतदाता
|11,34,376
|महिला मतदाता
|10,02,323
|अन्य मतदाता
|38
|सर्विस वोटर
|4,240
|85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता
|10,711
|कुल दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या
|20,515
|18 से 19 आयुवर्ग के मतदाताओं की संख्या
|48,264
|कुल विधानसभा क्षेत्र
|सात
|कुल मतदान केंद्र
|2,537
|कुल मतदान केंद्र स्थल
|1,151
|कुल महिला संचालित मतदान केंद्र
|22
|कुल पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र
|सात
|कुल यूथ मतदान केंद्र
|सात
|कुल उम्मीदवार
|73
इनमें से कोई एक भी पहचान पत्र जरूरी
- आधार कार्ड
- मनरेगा जाब कार्ड
- बैंक व डाकघर स्कीम के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- एनपीआर अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसद, विधायक एवं विधान पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- विशिष्ट दिव्यांगता आइडी कार्ड
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।