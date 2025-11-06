बेगूसराय के 2537 बूथों पर आज 21.40 लाख मतदाता डालेंगे वोट, 73 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी कैद

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को मतदान होगा। इसकी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में कुल 21.40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

स्वच्छ, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तुषार सिंगला एवं एसपी मनीष द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ की नियुक्ति की गई है। साथ ही क्षेत्र से लेकर गंगा नदी तक में मोटर वोट एवं नाव से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है।