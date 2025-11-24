बेगूसराय में साइबर ठगी का नया खेल: 'बच्चा दिखाओ' कहकर वीडियो कॉल पर हैक किया फोन, निकाले 99999 रुपए

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। साइबर बदमाशों ने नगर थाना क्षेत्र की एक महिला के खाते से तीन बार में 99999 रुपये की अवैध निकासी कर ली। साइबर बदमाश ने आंगनबाड़ी से फोन करने की बात कहते हुए बात की और इसके बाद वीडियो काल के माध्यम से बच्चे का दिखाने का कहा गया। बच्चा दिखाने के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया।

साइबर बदमाशों ने उनका मोबाइल हैक कर न सिर्फ अवैध निकासी की बल्कि ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शाट महिला के स्टेटस पर लगा दिया। परिचित द्वारा स्टेटस देखने के बाद उन्हें साइबर ठगी की जानकारी हुई। इस संबंध में नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज वार्ड 32 निवासी नीतीश कुमार की पत्नी मौसम कुमारी ने साइबर थाना में प्राथमिकी अंकित कराई है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि वीडियो कॉल के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और मोबाइल चार्ज में लगाने के बाद वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद एक परिचित ने फोन कर स्टेटस पर ट्रांजेक्शन दिखने की बात कही तब उन्होंने फोन की पड़ताल की।