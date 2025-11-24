Language
    बेगूसराय में साइबर ठगी का नया खेल: 'बच्चा दिखाओ' कहकर वीडियो कॉल पर हैक किया फोन, निकाले 99999 रुपए

    By Kumar Manish Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:39 PM (IST)

    बेगूसराय में साइबर ठगों ने 'बच्चा दिखाओ' बोलकर वीडियो कॉल के माध्यम से एक व्यक्ति का फोन हैक कर लिया और उसके खाते से 99,999 रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    वीडियो कॉल के बाद खाते से 99999 की अवैध निकासी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय। साइबर बदमाशों ने नगर थाना क्षेत्र की एक महिला के खाते से तीन बार में 99999 रुपये की अवैध निकासी कर ली। साइबर बदमाश ने आंगनबाड़ी से फोन करने की बात कहते हुए बात की और इसके बाद वीडियो काल के माध्यम से बच्चे का दिखाने का कहा गया। बच्चा दिखाने के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया।

    साइबर बदमाशों ने उनका मोबाइल हैक कर न सिर्फ अवैध निकासी की बल्कि ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शाट महिला के स्टेटस पर लगा दिया। परिचित द्वारा स्टेटस देखने के बाद उन्हें साइबर ठगी की जानकारी हुई। इस संबंध में नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज वार्ड 32 निवासी नीतीश कुमार की पत्नी मौसम कुमारी ने साइबर थाना में प्राथमिकी अंकित कराई है।

    प्राथमिकी में कहा गया है कि वीडियो कॉल के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और मोबाइल चार्ज में लगाने के बाद वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद एक परिचित ने फोन कर स्टेटस पर ट्रांजेक्शन दिखने की बात कही तब उन्होंने फोन की पड़ताल की।

    उनके फोन से मैसेज, संपर्क, फोटो समेत अन्य डाटा मिटाया जा चुका था। उन्होंने दोबारा पे फोन इंस्टाल कर खाते की जांच की तो उन्हें तीन अवैध निकासी की जानकारी हुई।

    साइबर बदमाशों ने उनका मोबाइल हैक कर पहली बार में 49 हजार दूसरी बार में 45 हजार व तीसरी बार में 4999 रुपये की निकासी कर ली। ऑनलाइन साइबर क्राइम शिकायत के बाद उन्होंने साइबर थाना में आवेदन देकर अज्ञात साइबर ठग के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। साइबर पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर साइबर अपराधी का सुराग तलाश रही है।