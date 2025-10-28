Begusarai Crime: खेत में बेहोश लड़की के चेहरे पर पानी छिड़क रहा था लड़का, ग्रामीणों ने माजरा समझा तो मचा हड़कंप
बेगूसराय में खेत में बेहोश मिली लड़की। एक लड़के को उसके चेहरे पर पानी डालते देख ग्रामीणों ने उसे पकड़ा। लड़की के होश में आने पर पूछताछ की गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। मंगलवार की अलसुबह सिंघौल थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित खेत से नाबालिग प्रेमी युगल मिले। पुलिस ने किशोर को निरुद्ध करते हुए लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल लड़की बेहोशी की हालत में थी। उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। दोनों अलग-अलग समुदाय के हैं। सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि पाक्सो के तहत एफआइआर की गई है।
बेहोश पड़ी थी किशोरी तभी पड़ी ग्रामीणों की नजर
जानकारी के अनुसार करीब तीन बजे भोर में गांव से बाहर एक खेत में छठ घाट जा रहे लोगों की नजर खेत में पड़ी लड़की और उसके पास बैठे लड़के पर पड़ी। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। किशोर बेहोशी की हालत में रही किशोरी के मुंह पर पानी का छींटा मार होश में लाने का प्रयास कर रहा था। ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इस बीच लोगों ने किशोर को पकड़ा। सिंघौल पुलिस समेत किशोर- किशोरी के स्वजनों को जानकारी दी।
सदर अस्पताल में कराया गया इलाज
मौके पर पहुंची महिला पुलिस ने बेहोशी की हालत में रही किशोरी को गोद में उठा कर वाहन से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। किशोरी के स्वजनों ने किशोर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामला दो समुदाय के बीच का होने से संवेदनशील बना है। पुलिस घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी है। सदर अस्पताल प्रबंधन ने अबतक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की है हालांकि स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार किशोरी की हालत देख कर लोग हतप्रभ हैं। लोग इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। बहरहाल डीएसपी ने इस संंबंध में बताया कि किशोरी के स्वजनों ने किशोर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस संबंध में सिंघौल थाना में पाक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी अंकित कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
