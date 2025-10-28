Begusarai Crime: खेत में बेहोश लड़की के चेहरे पर पानी छिड़क रहा था लड़का, ग्रामीणों ने माजरा समझा तो मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। मंगलवार की अलसुबह सिंघौल थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित खेत से नाबालिग प्रेमी युगल मिले। पुलिस ने किशोर को निरुद्ध करते हुए लड़की को सदर अस्‍पताल में भर्ती कराया है। दरअसल लड़की बेहोशी की हालत में थी। उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। दोनों अलग-अलग समुदाय के हैं। सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि पाक्‍सो के तहत एफआइआर की गई है।

बेहोश पड़ी थी किशोरी तभी पड़ी ग्रामीणों की नजर जानकारी के अनुसार करीब तीन बजे भोर में गांव से बाहर एक खेत में छठ घाट जा रहे लोगों की नजर खेत में पड़ी लड़की और उसके पास बैठे लड़के पर पड़ी। दोनों आपत्‍ति‍जनक हालत में थे। किशोर बेहोशी की हालत में रही किशोरी के मुंह पर पानी का छींटा मार होश में लाने का प्रयास कर रहा था। ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इस बीच लोगों ने किशोर को पकड़ा। सिंघौल पुलिस समेत किशोर- किशोरी के स्वजनों को जानकारी दी।