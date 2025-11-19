जागरण संवाददाता, बेगूसराय। नेत्र रोगियों से चश्मा के नाम पर एक से दो सौ रुपये की अवैध उगाही करने के मामले का इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ था।

इस मामले में सिविल सर्जन डा.अशोक कुमार ने जिला कुष्ठ नियंत्रण इकाई कार्यालय में पदस्थापित लिपिक दीपक कुमार मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इस वायरल वीडियो से काफी क‍िरक‍िरी हो रही थी। लोगों का कहना था कि गरीब लोगों से पैसे वसूली करना क्‍लर्क के लिए महंगा पड़ गया।

11 नवबर को वायरल हुआ था वीडियो

निलंबन अवधि में लिपिक दीपक कुमार मंडल का मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छौड़ाही निर्धारित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 नवंबर को इंटरनेट मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल हुआ था।

उक्त वीडियो में बुजुर्ग नेत्र रोगियों के अभिभावकों से चश्मा देने के एवज में एक सौ से दो रुपये लेते दिखाया गया था। उक्त वायरल वीडियो का सिवि‍ल सर्जन ने संज्ञान लिया।

उन्‍होंने 12 नवंबर को पत्र जारी कर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बेगूसराय को 24 घंटा के अंदर जांच कर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया था।

एसीएमओ ने नहीं दी रिपोर्ट

लेकिन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने मंगलवार 17 नवंबर तक जांच प्रतिवेदन नहीं दिया। तत्पश्चात सिविल सर्जन ने 18 नवंबर को जारी आदेश में लिपिक दीपक कुमार मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।