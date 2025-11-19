चश्मा लीजिएगा तो निकालिए रुपये, बेगूसराय के सिविल सर्जन ने Viral Video पर लिया एक्शन
बेगूसराय के सिविल सर्जन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे चश्मा खरीदने पर पैसे निकालने की बात कह रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो की सच्चाई अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसने भ्रष्टाचार के सवाल उठाए हैं।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। नेत्र रोगियों से चश्मा के नाम पर एक से दो सौ रुपये की अवैध उगाही करने के मामले का इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ था।
इस मामले में सिविल सर्जन डा.अशोक कुमार ने जिला कुष्ठ नियंत्रण इकाई कार्यालय में पदस्थापित लिपिक दीपक कुमार मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इस वायरल वीडियो से काफी किरकिरी हो रही थी। लोगों का कहना था कि गरीब लोगों से पैसे वसूली करना क्लर्क के लिए महंगा पड़ गया।
11 नवबर को वायरल हुआ था वीडियो
निलंबन अवधि में लिपिक दीपक कुमार मंडल का मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छौड़ाही निर्धारित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 नवंबर को इंटरनेट मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल हुआ था।
उक्त वीडियो में बुजुर्ग नेत्र रोगियों के अभिभावकों से चश्मा देने के एवज में एक सौ से दो रुपये लेते दिखाया गया था। उक्त वायरल वीडियो का सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया।
उन्होंने 12 नवंबर को पत्र जारी कर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बेगूसराय को 24 घंटा के अंदर जांच कर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया था।
एसीएमओ ने नहीं दी रिपोर्ट
लेकिन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने मंगलवार 17 नवंबर तक जांच प्रतिवेदन नहीं दिया। तत्पश्चात सिविल सर्जन ने 18 नवंबर को जारी आदेश में लिपिक दीपक कुमार मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मुख्यालय निर्धारित करते हुए दीपक कुमार मंडल को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया है।
बताते चलें जिला कि अंधापन निवारण कार्यक्रम के तहत जिला में नेत्र जांच कराने वाले या आपरेशन कराने वाले बुजुर्ग मरीजों को सरकार के द्वारा निश्शुल्क चश्मा उपलब्ध कराने का प्रविधान है।
इसी कार्यक्रम के तहत मिलने वाले चश्मे के लिए लिपिक दीपक कुमार मंडल द्वारा नेत्र रोगियों के अभिभावकों से एक से दो सौ रुपये वसूली करते वीडियो व फोटो वायरल हुआ था।
