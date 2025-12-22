Language
    ट्यूशन से लौटते बच्चे की ट्रक की चपेट में आने से मौत, ग्रामीणों ने घेरकर पकड़ा चालक, इलाके में मातम

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:02 AM (IST)

    बिहार के बेगूसराय में ट्यूशन से लौट रहे एक बच्चे की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक चालक को घेरकर पकड ...और पढ़ें

    मासूम बच्चे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत 

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय। ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे एक मासूम बच्चे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को घेर लिया और चालक को वाहन सहित पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक बच्चा रोज की तरह ट्यूशन पढ़कर पैदल घर लौट रहा था। जैसे ही वह मुख्य सड़क पार करने लगा, उसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्चा सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

    घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आगे बढ़ने से रोक दिया और चालक को पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रक चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहा था। उनका कहना है कि अगर चालक ने सावधानी बरती होती, तो यह हादसा नहीं होता और एक मासूम की जान बच सकती थी।

    इधर, बच्चे की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने परिवार का इकलौता बेटा बताया जा रहा है और पढ़ाई में भी काफी होनहार था। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और हर आंख नम है।

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक और चालक को अपने कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि होगी।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण लगाया जाए, खासकर स्कूल और ट्यूशन समय के दौरान। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने सड़क पर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी बोर्ड और नियमित पुलिस गश्त की मांग की है।

    यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन पर सवाल खड़े करता है। ट्यूशन और स्कूल से लौटते बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुल गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस घटना के बाद प्रशासन जागेगा और भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा।