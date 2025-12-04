बेगूसराय के बूढ़ी गंडक नदी से बोरे में बंद अज्ञात महिला का सड़ा-गला शव मिला, हत्या की आशंका

संवाद सूत्र, वीरपुर (बेगूसराय)। वीरपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव के समीप बुधवार दोपहर बूढ़ी गंडक नदी से बोरे में बंद एक अज्ञात महिला का सड़ा-गला शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नदी किनारे अचानक उठी तेज दुर्गंध को देखकर स्थानीय लोगों ने जब नजदीक जाकर देखा तो बोरा नदी में तैरता दिखाई दिया।

बोरा खींचकर बाहर निकालने पर उसके अंदर से लगभग 35 वर्षीय महिला का अत्यधिक सड़ा-गला शव बरामद हुआ। शव पुराना होने के कारण पहचान करना संभव नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी फैलते ही मुजफ्फरा, डीहपर, मलह डीह, भवानंदपुर समेत आसपास के कई गांवों से लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। भीड़ के कारण नदी किनारे अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। ग्रामीणों के अनुसार शव कम से कम 10 दिनों पुराना प्रतीत हो रहा है। बोरे में बंद हालत और शव की दुर्दशा देखकर आम लोगों में यह आशंका और गहरी हो गई है कि महिला की किसी अन्य स्थान पर हत्या कर शव को नदी में फेंका गया होगा, ताकि पहचान न हो सके।

सूचना मिलते ही वीरपुर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नदी से बाहर निकलवाया। इसके बाद उसे सदर अस्पताल, बेगूसराय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल पर एसआई जितेंद्र कुमार, राकेश कुमार सहित पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे और साक्ष्यों का संरक्षण किया जा सके। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और हाल के दिनों में दर्ज किसी भी महिला के लापता मामलों को इस घटना से मिलाकर जांच की जा रही है। उधर, ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। कुछ लोगों ने दबी जुबान में इसे किसी सुनियोजित हत्या का परिणाम बताया, जबकि कुछ का दावा है कि एक दिन पहले भी इसी नदी में एक लड़की का शव बहता हुआ देखा गया था, जिससे मामले में और रहस्य गहराता जा रहा है।