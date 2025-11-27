Begusarai News: कर्मियों की कमी से जूझ रहा प्रथम श्रेणी पशु अस्पताल, दवाओं की कमी; परिसर में फैली झाड़ियां

झाड़ियों की ऊंचाई इतनी बढ़ चुकी है कि बोर्ड का बड़ा हिस्सा ढक गया है। अस्पताल के ओपीडी कक्ष में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डा. राजेंद्र कुमार साह पशुपालकों की समस्याएं सुनते मिले। दो मंजिला भवन में नीचे तीन कमरों में अस्पताल संचालित होता है, जबकि ऊपर दो बेड रूम का आवासीय परिसर है।



अस्पताल में समस्तीपुर ग्राम निवासी श्यामलाल कुमार अपनी गाय की आंख की चोट का इलाज कराने आए हैं। उन्होंने बताया कि यहां आइ ड्राप सहित कई जरूरी दवाओं का अभाव है। आइ ड्रॉप बाहर से खरीदने को कहा जाता है। पशु का पेट खराब होने पर कभी-कभी डायरोक पाउडर मिलता है, पर अन्य दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कई पशुपालक इलाज के लिए मजबूर होकर मुंगेर वेटरनरी अस्पताल पर निर्भर हैं।



कर्मियों की कमी भी यहां बड़ी चुनौती है। पदस्थापित पशु चिकित्सा पदाधिकारी डा. राजेंद्र कुमार साह के अलावा केवल दो परिचारी छोटू कुमार, विकास कुमार हैं, जो पशुधन पर्यवेक्षक का काम भी करते हैं। दवा स्टोर में स्टोर कीपर नहीं है। एक कंप्यूटर आपरेटर पदस्थापित हैं।