    Bihar Chunav: बेगूसराय में प्रशासन की कार्रवाई, बिना अनुमति जनसुराज के प्रचार में लगी कार और ई-रिक्शा जब्त

    By Sanjeev Aarya Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    बखरी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच, प्रशासन ने बिना अनुमति प्रचार कर रहे जनसुराज समर्थकों के दो वाहनों को जब्त किया। थानाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार, प्रचार के लिए अनुमति अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त कर लिया और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी।

    बखरी थाना में लगी जब्त कार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बखरी (बेगूसराय)। विधानसभा चुनावी सरगर्मी के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए बिना अनुमति के प्रचार में लगे दो वाहनों को जब्त कर लिया है।

    जनसुराज समर्थकों द्वारा झंडा और पोस्टर लगाकर प्रचार के लिए एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार और एक ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया जा रहा था।

    थानाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी वाहन या प्रचार सामग्री के उपयोग के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति लेना अनिवार्य है।

    बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया।

    पुलिस ने वाहनों को जब्त कर थाने में जमा करा दिया है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। स्थानीय लोगों के बीच यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है।

    पुलिस की तत्परता से यह संदेश गया है कि चुनावी प्रक्रिया में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।

