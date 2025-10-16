Congress Vs CPI: महागठबंधन में दरार! इस सीट पर भाकपा और कांग्रेस आमने-सामने

रूपेश कुमार, बेगूसराय। बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन में दरार साफ दिखाई देने लगी है। यहां गठबंधन के दो घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने-सामने हैं।

भाकपा से अवधेश कुमार राय और कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास ने नामांकन किया है। दोनों को अपनी-अपनी पार्टी से सिंबल मिल जाने के बाद यह तय माना जा रहा है कि बछवाड़ा में अब दोस्ताना संघर्ष होगा। वहीं जनसुराज से माकपा के पूर्व नेता रामोद कुंवर को टिकट मिला है।



नामांकन के दौरान दोनों प्रत्याशियों के जुलूस में अलग-अलग झंडे और नारेबाजी देखने को मिली। राजद ने अब तक दोनों से दूरी बनाए रखी है। सूत्रों का कहना है कि राजद का एक स्थानीय नेता भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकता है, इससे मुकाबला और दिलचस्प होने का आसार हैं।



बछवाड़ा सीट महागठबंधन के तहत भाकपा के खाते में गई थी, परंतु 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी अवेधश राय और शिवप्रकाश गरीब दास के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया है।