रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 3.20 लाख की ठगी, फेक ऑफर लेटर से करवा दी ज्वाइनिंग

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के बदमाशों ने नगर थाना क्षेत्र के वार्ड 40 सर्वोदय नगर निवासी बेरोजगार युवक को 3 लाख 20 हजार का चूना लगाया है। ठगों ने 3.20 लाख रुपये लेकर युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया और हावड़ा के लिलुआ वर्कशॉप में योगदान भी करा दिया।

वर्कशॉप में कार्यरत अन्य कर्मियों द्वारा उनकी नियुक्ति का सत्यापन नहीं होने पर रेलवे निगरानी विभाग से न्याय की गुहार लगाई गई। सर्वोदय नगर निवासी अरुण कुमार सिंह के पुत्र सुमन कुमार ने नगर थाना में पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता स्थित बालीगंज रास बेहरी रोड निवासी कबीर दास व शेख अब्दुल मलिक को नामजद आरोपित बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार, कोलकाता निवासी दोनों आराेपितों ने बीते वर्ष सर्वोदय नगर आकर सुमन कुमार को रेलवे में नौकरी दिलाने का लालच देकर ठगी की। सुमन ने दो सितंबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक ठगों के बताए खाते में 10 बार में तीन लाख 20 हजार रुपये जमा करा दिया।

ठगों ने लिए गए रुपये के एवज में उन्हें रेलवे का फर्जी नियुक्ति पत्र भेजा, इसमें हावड़ा के लिलुआ वर्कशॉप में योगदान का निर्देश था। दोनों ठगों ने उन्हें लिलुआ वर्कशाप में योगदान भी कराया लेकिन इसके बाद फरार हो गए।