जयपुर से अपहरण के बाद झारखंड ले जाकर युवक की गोली मारकर हत्या, दुमका में शव बरामद; जमीनी विवाद की आशंका
बांका जिले के जयपुर थाना क्षेत्र में एक युवक, विक्की कुमार, का अपहरण कर झारखंड में हत्या कर दी गई। उसका शव दुमका जिले में बरामद हुआ। परिजनों ने अज्ञात ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जयपुर (बांका)। जयपुर थाना क्षेत्र के कटियारी पंचायत के जरूवाड़ीह गांव निवासी अरुण यादव के 22 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार की अपराधियों ने अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। युवक का शव सोमवार को झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत तालझारी थाना क्षेत्र के कलाडुमरिया के सकरी गांव के पास से बरामद किया गया।
शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। तालझारी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया है। युवक की बाइक जयपुर थाना क्षेत्र में उसके गांव से करीब 500 गज की दूरी पर नदी किनारे लावारिस हालत में बरामद की गई है।
झारखंड ले जाकर हत्या
बाइक मिलने के बाद पुलिस को आशंका है कि युवक का अपहरण उसके गांव के आसपास से ही किया गया और बाद में उसे झारखंड ले जाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में जयपुर व तालझारी थाना की पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है।
स्वजनों के अनुसार विक्की कुमार रविवार की शाम करीब चार बजे धरवा गांव निवासी धनेश्वर तांती के पुत्र संजय तांती से मिलने गया था। इसके बाद वह अपने मित्र के साथ कारी पहाड़ी के पास एक दुकान पर नाश्ता करने गया। इसी दौरान वह लापता हो गया।
अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आवेदन
देर शाम तक घर नहीं लौटने और मोबाइल बंद मिलने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके बाद मृतक के भाई मनोज यादव ने जयपुर थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आवेदन देकर मामला दर्ज कराया।
सोमवार को झारखंड में शव मिलने की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। मृतक की मां कमली देवी बेटे की मौत की सूचना मिलते ही बार-बार बेहोश हो जा रही हैं।
चारपहिया वाहन में जबरन बैठाकर मारपीट
उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार की शाम घर लौटते समय नदी किनारे अपराधियों ने चारपहिया वाहन में जबरन बैठाकर मारपीट की और बाद में जयपुर होते हुए झारखंड ले जाकर गोली मार दी।
जयपुर पुलिस ने धरवा गांव निवासी मृतक के दोस्त संजय तांती को पूछताछ के लिए थाना लाया था, जिसे पीआर बांड पर छोड़ दिया गया।
जमीनी विवाद में हत्या की आशंका
बताया गया कि विक्की पहले बेंगलुरु में पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। तीन माह पूर्व भी वहां उसके साथ मारपीट कर पैसे लूट लिए गए थे, जिसके बाद वह घर लौट आया था। हाल ही में वह कोलकाता में काम कर रहा था और 15 दिन पूर्व घर आया था।
स्वजन हत्या के पीछे जमीनी विवाद की आशंका जता रहे हैं, जबकि पुलिस सूत्रों के अनुसार मामला साइबर अपराध से भी जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।