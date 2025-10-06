Language
    बांका में मेला देखकर लौट रही युवती से छेड़छाड़, नहर में डुबोकर जान से मारने का प्रयास

    By Kundendru Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:06 AM (IST)

    बांका के बेलहर में एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। राजपुर दुर्गा मंदिर से लौटते समय दो युवकों ने युवती को नहर में डुबोने की कोशिश की और उसके कपड़े फाड़ दिए। आरोपियों ने शिकायत करने पर तेजाब से जलाने की धमकी भी दी। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस जांच कर रही है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बेलहर (बांका)। राजपुर दुर्गा मंदिर से शुक्रवार की रात मेला देखकर लौट रही 24 वर्षीय युवती के साथ दो युवकों ने नशे की हालत में छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया।

    बताया जाता है कि गांव के ही नीतीश कुमार झा उर्फ बउआ और छोटेलाल झा शराब के नशे में धुत होकर युवती और उसके भाई को नहर के समीप रोक लिया।

    विरोध करने पर दोनों ने भाई के साथ मारपीट की और युवती को खींचकर नहर के पानी में ले जाकर डुबोने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपितों ने युवती के कपड़े फाड़ दिए और उसे अर्धनग्न कर दिया। शोर मचाने पर दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए।

    किसी तरह युवती और उसका भाई जान बचाकर घर पहुंचे। शनिवार की सुबह दोनों आरोपित पीड़िता के घर पहुंचे और धमकी दी कि यदि घटना की शिकायत पुलिस से की गई तो तेजाब डालकर चेहरा और शरीर जला देंगे। इस धमकी से युवती गहरे सदमे में चली गई है और परिवार उसे कड़ी निगरानी में रखे हुए हैं।

    पीड़िता ने बेलहर थाना में आवेदन देकर दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों युवक पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और गांव में भय का माहौल बनाए रखते हैं।

    थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।