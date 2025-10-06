बांका में मेला देखकर लौट रही युवती से छेड़छाड़, नहर में डुबोकर जान से मारने का प्रयास

बांका के बेलहर में एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। राजपुर दुर्गा मंदिर से लौटते समय दो युवकों ने युवती को नहर में डुबोने की कोशिश की और उसके कपड़े फाड़ दिए। आरोपियों ने शिकायत करने पर तेजाब से जलाने की धमकी भी दी। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, बेलहर (बांका)। राजपुर दुर्गा मंदिर से शुक्रवार की रात मेला देखकर लौट रही 24 वर्षीय युवती के साथ दो युवकों ने नशे की हालत में छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि गांव के ही नीतीश कुमार झा उर्फ बउआ और छोटेलाल झा शराब के नशे में धुत होकर युवती और उसके भाई को नहर के समीप रोक लिया। विरोध करने पर दोनों ने भाई के साथ मारपीट की और युवती को खींचकर नहर के पानी में ले जाकर डुबोने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपितों ने युवती के कपड़े फाड़ दिए और उसे अर्धनग्न कर दिया। शोर मचाने पर दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसी तरह युवती और उसका भाई जान बचाकर घर पहुंचे। शनिवार की सुबह दोनों आरोपित पीड़िता के घर पहुंचे और धमकी दी कि यदि घटना की शिकायत पुलिस से की गई तो तेजाब डालकर चेहरा और शरीर जला देंगे। इस धमकी से युवती गहरे सदमे में चली गई है और परिवार उसे कड़ी निगरानी में रखे हुए हैं।