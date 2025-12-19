श्रद्धांजलि : सादगी, संवेदनशीलता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के प्रतीक थे सुधांशु शेखर ठाकुर

जागरण टीम, बांका/अमरपुर। वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु शेखर ठाकुर के आकस्मिक निधन से मीडिया जगत और सामाजिक वर्ग में गहरा शोक व्याप्त है। उनके असमय निधन ने पत्रकारिता को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है।

बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के भरको गांव के निवासी सुधांशु शेखर ठाकुर केवल एक पत्रकार नहीं, बल्कि सादगी, संवेदनशीलता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के प्रतीक थे। उन्होंने पत्रकारिता को पेशे से अधिक सामाजिक दायित्व समझा। उनकी लेखनी में निष्पक्षता और मानवीय सरोकार स्पष्ट झलकते थे। जमीनी मुद्दों को उठाना और आम लोगों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाना उनकी कार्यशैली की पहचान थी।