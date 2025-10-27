Banka News: शंभूगंज में 2 छात्रों की डूबने से मौत, छठ पर्व की खुशियां मातम में बदलीं

संवाद सहयोगी, शंभुगंज (बांका)। सोमवार को छठ महापर्व के प्रथम अर्घ्य के दिन दो अलग-अलग जगहों पर तालाब में स्नान करने के दौरान दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई। पहली घटना मोहनपुर गांव के पोठिया बांध की है।

यहां पूर्व वार्ड सदस्य पुरुषोत्तम कुमार का 11 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार स्नान के दौरान डूब गया। वहीं दूसरी घटना सातपट्टी ठाकुरबाड़ी तालाब की है, जहां मालतेघड़ा निवासी छट्ठू मंडल का 11 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार की भी पानी में डूबकर मौत हो गई।

दोनों किशोर घर में छठ पर्व की तैयारी के बीच अपने साथियों के साथ घाट पर घूमने पहुंचे थे। साथी बच्चों के आग्रह पर दोनों तालाब में नहाने के लिए कूद पड़े, लेकिन कुछ देर बाद वे पानी में डूब गए। अन्य बच्चों ने शोर मचाया तो ग्रामीणों ने तत्काल खोजबीन शुरू की।