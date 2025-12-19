बांका के गांधी चौक पर लगेगा ट्रैफिक सिग्नल, सुधरेगी यातायात व्यवस्था

संवाद सूत्र, बांका। शहर के गांधी चौक पर ट्रैफिक लाइट जल्द ही आपको रुकने व चलने का संकेत देगी। महानगर की तर्ज पर बांका शहर में यातायात के लिए ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगेगा। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत इस पर काम होना है। शहर में यातायात नियंत्रण करने को लेकर नगर परिषद बांका की योजना के तहत ट्रैफिक लाइटें लगाने के लिए पहल शुरू हो गई है। नए साल की शुरुआत में सिग्नल लाइट लगा दिए जाएंगे। इससे शहर में वाहन और भीड़ को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। वहीं ट्रैफिक नियंत्रण के मैनुअली सिस्टम पर निर्भरता कम होगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

एक करोड़ 12 लाख की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू होगा। तीन महीने के अंदर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रैफिक लाइटों व सिग्नल के लगने से न केवल यातायात कंट्रोल होगा, बल्कि जाम से भी पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। दरअसल, शहर में लगातार दोपहिया और अन्य गाड़ियों का भार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में चौक-चौराहों पर जाम की स्थिति में यातायात को को कंट्रोल करने में यातायात पुलिस के भी पसीने छूटने लगते हैं।

सबसे अधिक जाम की स्थिति शाम के समय में होती है। कई बार तो स्कूल बस भी जाम में काफी देर तक फंसे रह जाते हैं। ऐसे में पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नगर परिषद प्रशासन ने शहर में यातायात नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाने की योजना बनायी है।

सबसे अधिक जाम की स्थिति गांधी चौक पर होती है। इसके अलावा विजयनगर चौंक, शास्री चौंक, आजाद चौंक, डोकानिया मार्केट वाली सड़क में भी लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। कैमरे से होगी ट्रैफिक की मॉनीटरिंग शहर के गांधी चौक पर ट्रैफिक लाइट लगाने का काम तो चल रहा है, इसके साथ-साथ परिवहन विभाग ने भी स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को लेकर पहल शुरू कर दिया है। अगर आप ट्रैफिक नियम की अनदेखी करते हैं तो कैमरे से आप पर नजर रखी जाएगी।

इसके बाद ऑनलाइन चालान कटेगा। साथ ही पूरे शहर में जगह-जगह नगर परिषद की ओर से सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। इसके लिए फिलहाल दो कंट्रोल यूनिट काम कर रहा है। एक नगर परिषद ऑफिस में और दूसरा टाउन थाने में।

वेंडिंग जोन का भी तेजी से हो रहा काम शहर में कई ऐसे जगह हैं, जहां पर रोड के दोनों ओर सब्जी की दुकानें सज रही हैं। इसमें गांधी चौक से लेकर मंडल कारा तक, गांधी चौंक से लेकर पोस्ट ऑफिस तक सबसे अधिक सब्जी की दुकानें सजती है। शाम के वक्त खरीदारों की भीड़ बढ़ते ही जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है। ऐसे में गाड़ियां भीड़ में रेंगने लगती हैं।