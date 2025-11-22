स्टैंड पोस्ट योजना फेल? लाखों खर्च फिर भी नहीं मिल रहा पानी

संवाद सहयोगी, बांका। शहरी लोगों को पीने का पानी सुलभ कराने के उद्देश्य से लाखों की लागत से लगाए गए स्टैंड पोस्ट अब धीरे-धीरे बेकार होते जा रहे हैं। सभी वार्डों में आधा दर्जन से अधिक स्टैंड पोस्ट का निर्माण कराया गया था, जिनसे पीने के पानी से लेकर सामान्य जरूरतों तक की आपूर्ति होती थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन घटिया निर्माण सामग्री, उचित देखरेख के अभाव और नियमित रखरखाव नहीं होने के कारण इनमें से आधे से अधिक स्टैंड पोस्ट ने दम तोड़ दिया है। कई स्थानों पर स्टैंड पोस्ट पूरी तरह बंद पड़े हैं या उनमें पानी निकलना मुश्किल हो गया है।

ज्ञात हो कि शहर के विभिन्न इलाकों में अंतराल के आधार पर स्टैंड पोस्ट लगाए गए थे ताकि राहगीरों को आसानी से पानी उपलब्ध हो सके। लेकिन शहर के कचहरी परिसर, विजयनगर, करहरिया, नयाटोला समेत कई स्थानों पर लगाए गए स्टैंड पोस्ट खराब स्थिति में हैं।

कई जगहों पर पाइप फट गई है, टोटी टूट चुकी है और टंकी लीक कर रही है। विजयनगर स्थित शनि मंदिर, बाबूटोला और कचहरी परिसर में लगे स्टैंड पोस्ट तो पूरी तरह निष्क्रिय पड़े हैं। रखरखाव पर उठ रहे सवाल शहर के अधिकांश स्टैंड पोस्ट में पाइप टूटी रहने से पानी सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। कई स्थानों पर पानी लगातार बहने से आसपास जलजमाव जैसी स्थिति बन रही है, जबकि अन्य जगहों पर स्टैंड पोस्ट पूरी तरह सूखा पड़ा है।