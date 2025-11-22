Language
    स्टैंड पोस्ट योजना फेल? लाखों खर्च फिर भी नहीं मिल रहा पानी

    By Animesh Prakash Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:10 AM (IST)

    बांका में शहरी पेयजल योजना के तहत लाखों की लागत से बने स्टैंड पोस्ट अब बेकार हो रहे हैं। घटिया सामग्री और रखरखाव के अभाव में अधिकांश स्टैंड पोस्ट खराब हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में पाइप फटने, टोटी टूटने और टंकी लीक होने से पानी की आपूर्ति बाधित है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाया है।

    बांका में स्टैंड पोस्ट योजना विफल, लाखों खर्च के बाद भी पानी नहीं। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बांका। शहरी लोगों को पीने का पानी सुलभ कराने के उद्देश्य से लाखों की लागत से लगाए गए स्टैंड पोस्ट अब धीरे-धीरे बेकार होते जा रहे हैं। सभी वार्डों में आधा दर्जन से अधिक स्टैंड पोस्ट का निर्माण कराया गया था, जिनसे पीने के पानी से लेकर सामान्य जरूरतों तक की आपूर्ति होती थी।

    लेकिन घटिया निर्माण सामग्री, उचित देखरेख के अभाव और नियमित रखरखाव नहीं होने के कारण इनमें से आधे से अधिक स्टैंड पोस्ट ने दम तोड़ दिया है। कई स्थानों पर स्टैंड पोस्ट पूरी तरह बंद पड़े हैं या उनमें पानी निकलना मुश्किल हो गया है।

    ज्ञात हो कि शहर के विभिन्न इलाकों में अंतराल के आधार पर स्टैंड पोस्ट लगाए गए थे ताकि राहगीरों को आसानी से पानी उपलब्ध हो सके। लेकिन शहर के कचहरी परिसर, विजयनगर, करहरिया, नयाटोला समेत कई स्थानों पर लगाए गए स्टैंड पोस्ट खराब स्थिति में हैं।

    कई जगहों पर पाइप फट गई है, टोटी टूट चुकी है और टंकी लीक कर रही है। विजयनगर स्थित शनि मंदिर, बाबूटोला और कचहरी परिसर में लगे स्टैंड पोस्ट तो पूरी तरह निष्क्रिय पड़े हैं।

    रखरखाव पर उठ रहे सवाल

    शहर के अधिकांश स्टैंड पोस्ट में पाइप टूटी रहने से पानी सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। कई स्थानों पर पानी लगातार बहने से आसपास जलजमाव जैसी स्थिति बन रही है, जबकि अन्य जगहों पर स्टैंड पोस्ट पूरी तरह सूखा पड़ा है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों की लागत से बने ये स्टैंड पोस्ट आज नासूर बन गए हैं क्योंकि इनके रखरखाव को लेकर नगर परिषद गंभीर नहीं है।