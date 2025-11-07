'हरियाणा में 29 लाख फर्जी वोटर, अडानी को 1 रुपये एकड़ जमीन', राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में एक रैली में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 29 लाख फर्जी वोटर हैं और अडानी को एक रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई है। गांधी ने युवाओं को रोजगार और किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का वादा भी किया।
संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कठैल मैदान में शुक्रवार को अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र एवं बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा एवं चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में वोट चोरी करने का प्रयास कर रही है। हमको मालूम है कि बिहार की जनता वोट चोरी नहीं देगी। हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़,महाराष्ट्र आदि राज्य में वोट चोरी किया है।
राहुल ने कहा कि हरियाणा में दो करोड़ वोटर हैं। जिसमें 29 लाख वोटर फर्जी है। ब्राजील की औरत का हरियाणा के मतदाता सूची में 22 बार नाम है। इसके अलावा यूपी के वोटर हरियाणा में भी वोट डालते है। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह ने वोट चोरी की है।
अडानी एवं अंबानी को मदद
संविधान की प्रति लहराते हुए कहा कि यह आंबेडकर, महात्मा गांधी आदि का संविधान हैं। जिसमें हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। इस आवाज को कुचलकर अडानी एवं अंबानी को मदद कर रहा है।
कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में भाषण देते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। लेकिन पीएम एवं सीएम ने बिहार में अडानी को एक रुपये प्रति एकड़ जमीन देते हैं। देश के किसी भी कोना में जाने पर बिहार के मजदूर मजदूरी करते मिल जाते हैं। सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार एवं रोजगार देने वाला बनाया जायेगा।
प्रधानमंत्री कहते हैं मोबाइल का डाटा सस्ता कर दिया। लेकिन क्या इससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिला। इंस्ट्राग्राम, फेसबुक, रिल्स आदि 21 वीं सदी का नशा है। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाया जायेगा।
साथ ही बिहार के युवाओं को स्वाबलंबी बनने के लिए बैंक के दरवाजे खोले जायेंगे। सभा में उपस्थित लोगों को महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह को भारी बहुमत से जिताने का अपील किया।
