    बांका में बालू तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 12 माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त

    By Shudhanshu Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:47 PM (IST)

    बिहार के बांका में बालू तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। बांका के 12 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। यह कार्रवाई अवैध खनन और बा ...और पढ़ें

    रेत खनन पर सरकार की सख्त कार्रवाई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बांका। बालू से अवैध कमाई करने वालों पर बांका में कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार में नई सरकार गठन के बाद गृहमंत्री सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने में जुट गई है।

    इसी क्रम में अवैध बालू कारोबार, शराब सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले जिला के 12 बदमाशों की पहचान की गई है। जिनमें से छह के नाम न्यायालय को भेजे गये हैं।

    पुलिस के अनुसार अन्य बदमाशों पर पुलिस की नजर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अवैध संपत्ति जब्त के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा–107 को मुख्य हथियार बनाया है।

    बदमाशों पर दर्ज संगीन अपराधों की सूची

    इन व्यक्तियों पर अवैध बालू खनन एवं अन्य अपराधों के माध्यम से बेशुमार संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

    नाम थाना क्षेत्र गांव/निवासी स्थान दर्ज केसों की संख्या
    आजाद यादव उर्फ मिस्टर आजाद यादव बांका - 5
    बादल यादव बांका - 5
    चंदन चौधरी अमरपुर भरको 3
    बजरंगी यादव अमरपुर कोइंधा 2
    टिंकू चौहान उर्फ टिंकू प्रताप चौहान शंभुगंज डाका मिर्जापुर 3
    सागर रजक शंभुगंज बेलसिरा 3
    गोल्डन कुमार फुल्लीडुमर - 2
    चंदन कुमार खेमीचक - 2
    मिस्टर यादव उर्फ अनिल यादव पंजवारा - 2
    छोटू कुमार उर्फ आकाश यादव - - 4
    प्रभाष यादव बौंसी - 6
    शंकर पोद्दार धोरैया - 2

    इनमें से चार अपराधियों में बजरंगी यादव, चंदन कुमार, प्रभाष यादव व शंकर पोद्दार के मामलों में पुलिस ने संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव न्यायालय में दाखिल कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसपी ने कहा कि इस सख्त पहल से अब अपराधियों के लिए काली कमाई से साम्राज्य खड़ा करना आसान नहीं होगा।

    कई और लोग रडार पर

    ज्ञात हो कि जिला के अमरपुर, रजौन, चांदन, बेलहर, बांका,बौंसी ऐसे क्षेत्रों में कई नाम पुलिस को मिले हैं जिन्होंने अवैध बालू, दारु की कमाई से अकूत संपत्ति अर्जित की है। कुछ सफेदपोश भी पर्दे के पीछे से अवैध बालू का कारोबार करने का बड़ा सिडिंकेट तैयार किया है।

    सभी की कुंडली खंगाली जा रही है। पुलिस ने शुरुआती क्रम में एक दर्जन की पहचान की है। अन्य की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये लोग पुलिस की रडार पर हैं।

    बालू और शराब से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों की पहचान की गई है। ऐसे एक दर्जन लोगों की जिला में पहचान की गई है। इसके खिलाफ न्यायालय से आदेश प्राप्त कर कार्रवाई शुरु कर दी जाएगी। पुलिस इसकी प्रक्रिया में जुटी है। -उपेंद्रनाथ वर्मा,एसपी, बांका