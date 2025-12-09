'साहब हम जिंदा हैं...', बिहार में महिला को मृत बता काट दिया पेंशन, पीड़िता ने BDO से लगाई गुहार
चांदन, बांका में चुड़की टुडू नामक एक जीवित महिला को मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद कर दी गई। उसने BDO अंजेश कुमार से शिकायत करते हुए पेंशन फिर से शुरू कर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, चांदन (बांका)। 'हुजूर हम अभी जिंदा हैं और हमको मृत बताकर हमारा पेंशन बंद हो गया है। हम क्या खाएगे सरकार' यह फरियाद बीडीओ अंजेश कुमार को सुनाते हुए अपना पेंशन चालू करने की मांग की गई।
यह फरियाद चांदन निवासी मूसो हांसदा की पत्नी चुड़की टुडू द्वारा किया जा रहा था। उसके हाथ में कंप्यूटर से निकाला गया वह कागज भी था जिसमें यह लिखा था कि जांच के क्रम में मृत पाए जाने के कारण उसका पेंशन बंद कर दिया गया।
अब यह बात भी सामने आ रही है कि अब यह किस प्रकार की जांच है जिसमें जीवित व्यक्ति को मृत बताकर पेंशन बंद कर दिया जाता है और एक गरीब के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाती है।
पीड़ित चुड़की टुडू ने बताया कि उसके पास पेंशन और राशन के अलावे उसके पास कोई सहारा नहीं है। अचानक राशन दुकानदार ने कहा कि तुम मर चुकी हो इसलिए तुम्हारा राशन और पेंशन बंद कर दिया गया है।
जिससे वह निराश होकर लोगों को यह बता रही है कि हम अभी जिंदा हैं लेकिन सरकारी कर्मी ने मुझे मार दिया।
इस संबंध में बीडीओ अंजेश कुमार ने बताया कि यह भूल किससे हुई इसकी जांच कर फिर से लाभुक को मिलने वाली सारी सुविधा जल्दी बहाल कर दिया जाएगा।
