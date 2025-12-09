'साहब हम जिंदा हैं...', बिहार में महिला को मृत बता काट दिया पेंशन, पीड़िता ने BDO से लगाई गुहार

संवाद सहयोगी, चांदन (बांका)। 'हुजूर हम अभी जिंदा हैं और हमको मृत बताकर हमारा पेंशन बंद हो गया है। हम क्या खाएगे सरकार' यह फरियाद बीडीओ अंजेश कुमार को सुनाते हुए अपना पेंशन चालू करने की मांग की गई। यह फरियाद चांदन निवासी मूसो हांसदा की पत्नी चुड़की टुडू द्वारा किया जा रहा था। उसके हाथ में कंप्यूटर से निकाला गया वह कागज भी था जिसमें यह लिखा था कि जांच के क्रम में मृत पाए जाने के कारण उसका पेंशन बंद कर दिया गया।

अब यह बात भी सामने आ रही है कि अब यह किस प्रकार की जांच है जिसमें जीवित व्यक्ति को मृत बताकर पेंशन बंद कर दिया जाता है और एक गरीब के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाती है।