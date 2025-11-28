Language
    Banka News: जनवरी से ऑनलाइन जमा करा सकेंगे होल्डिंग टैक्स, नई प्रणाली को लागू करने की तैयारी

    By Shudhanshu Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:30 PM (IST)

    बांका नगर निगम जनवरी से ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू करने जा रहा है। संपत्ति मालिक निगम की वेबसाइट पर होल्डिंग नंबर दर्ज करके ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा से करदाताओं को लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी और टैक्स संग्रह में पारदर्शिता आएगी। नई प्रणाली को लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है।

    जनवरी से ऑनलाइन जमा करा सकेंगे होल्डिंग टैक्स

    संवाद सूत्र, बांका। नगर परिषद बोर्ड की बैठक गुरुवार को सभापति बालमुकुंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें शहर के विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। इसमें सबसे अहम शहर में आनलाइन होल्डिंग टैक्स संग्रह की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सहमति बनी। इसके लिए नगर परिषद की ओर से वेबसाइट बनवाया जाएगा।

    जनवरी से शहर के लोग घर बैठे होल्डिंग टैक्स अपने मोबाइल फोन से जमा करा सकते हैं। इस सुविधा के शुरू हो जाने से शहर के लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने में काफी आसानी होगी।

    अभी कार्यालय आकर टैक्स जमा कने में कई प्रकार की गड़बड़ी की शिकायतें मिलती थी। इससे शहर के आठ हजार परिवारों को सुविधा होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात की जाए तो अब तक दो हजार लोगों ने ही होल्डिंग टैक्स जमा किया है।

    इसके अलावा शहर की साफ-सफाई के लिए एक जेसीबी मशीन की खरीदारी होगी। साथ ही नालों की साफ-सफाई के लिए भी मशीन की खरीदारी होगी।

    सदस्यों ने बताया कि बड़े नालों की सही से सफाई नहीं होने के कारण जलजमाव की समस्या रहती है। मशीन की मदद से अब शहर के बड़े नालों की साफ-सफाई होगी। सभी वार्ड पार्षदों ने जलजमाव की समस्या से सदन को अवगत कराया। शहर में रह रहे गरीब और असहाय लोगों के लिए कंबल खरीद की प्रक्रिया सप्ताह भर के अंदर पूरी हो जाएगी।

    बैठक में नगर परिषद की उपसभापति डॉ. विनीता प्रसाद, वार्ड पार्षद विकास चौरसिया, सुस्मिता कुमारी, निशा रानी, राजकुमार मोदी, पंकज दास, सौरभ झा सहित अन्य उपस्थित थे।

    शहर के एक चौराहे का होगा सुंदरीकरण

    शहर के एक चौराहे के सुंदरीकरण का काम भी शुरू होगा। किस चौराहे का सुंदरीकरण होना है, इसका चयन नहीं किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से इसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है।

    कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रानंदन ने बताया कि शहर के एक चौक का सुंदरीकरण विकास चौक के तौर पर किया जाएगा। साथ ही आजाद चौक पर चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बोर्ड की बैठक में इस पर भी चर्चा की गई।

    वार्ड 10 में लगेगा वाटर ट्रिटमेंट प्लांट

    शहर के वार्ड नंबर 10 में वाटर ट्रिटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। नल-जल योजना से यहां पर घर-घर जलापूर्ति हो रही है। लेकिन यहां पर पानी में लोहे की मात्रा अधिक पाई गई है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जल्द वाटर ट्रिटमेंट प्लांट लगाया जाएगा।

    साथ ही हाईमास्ट लाइटों की मरम्मति के लिए एजेंसी का भी चयन किया जाएगा। बता दें कि शहर में 32 जगहों पर हाईमास्ट लाइटें लगाई गई है। इसमें से जो भी लाइटें खराब है, उसे जल्द दुरुस्त कराया जाएगा।