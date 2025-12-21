पैक्स चुनाव : बांका की 26 समितियों के प्रबंध कार्यकारिणी और अध्यक्ष का होना है चुनाव, 23 तक कर लें यह काम

संवाद सूत्र, बांका। विधानसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने वाली है। फरवरी में पैक्स का चुनाव कराया जा सकता है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने नए वोटर लिस्ट को बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। नई वोटर लिस्ट का प्रकाशन इसी साल 26 दिसबंर को कर दिया जाएगा। इसके लिए मतदाता 23 तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावा आपत्ति के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिए दिए निर्देश

जिले की 26 समितियों के प्रबंध कार्यकारिणी और अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसमें चांदन प्रखंड के विरनियां, चांदवारी, दक्षिणी वारने और पश्चिमी कटसकरा पैक्स शामिल हैं। कटोरिया में आठ पैक्सों के साथ-साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष और प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव होना है। इसमें मनिया, घोरमारा, कठौन, मोथाबाड़ी, लकरामा, देवासी सहित अन्य पैक्स शामिल हैं। अमरपुर में पवई, बैजुडीह, भदरिया, महादेवपुर और सुल्तानपुर पैक्स शामिल हैं।



पैक्स और एक व्यापार मंडल के प्रबंध कार्यकारिणी और अध्यक्ष का होगा चुनाव

शंभुगंज में पड़िया और बिरनौधा पैक्स का चुनाव होना है। इसके अलावा धोरैया, बांका सदर प्रखंड और फुल्लीडुमर में भी पैक्स का चुनाव होना है। इन समितियों का चुनाव जनवरी से फरवरी के बीच संपन्न हो जाएगा। बता दें कि पिछले साल 2024 में भी जिले की 113 समितियों के अध्यक्ष और प्रबंधकार्यकारिणी का चुनाव कराया गया था।

दिसंबर तक दावा-आपत्ति

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पैक्स की मतदाता सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत 10 दिसंबर को पैक्स द्वारा प्रपत्र–एम 1 में प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद, 12 दिसंबर तक जिला सहकारिता पदाधिकारी इस सूची का सत्यापन कर संशोधित सूची को निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपेंगे। 13 दिसंबर को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन विभिन्न निर्दिष्ट स्थलों पर किया जाएगा। लोग 13 से 23 दिसंबर तक दावा-आपत्ति कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त दावों/आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद 26 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।