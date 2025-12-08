Mushroom Ki Kheti: मशरूम की खेती से होगी मोटी कमाई, 26 हजार किट का होगा वितरण

संवाद सूत्र, बांका। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें मशरूम उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से चौथे कृषि रोडमैप के तहत अनुदानित दर पर इस साल 26 हजार मशरूम कीट का वितरण किया जा रहा है।

इसमें से बटन मशरूम के 15 हजार किट, आयस्टर मशरूम के 10 हजार किट और बकेट मशरूम के एक हजार किट का वितरण किया जाएगा। इन किटों को उद्यान विभाग की ओर से किसानों को 90 फीसद अनुदान पर दिया जा रहा है। अगले सप्ताह से किट वितरण का काम शुरू हो जाएगा।

उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। विभाग के पोर्टल पर प्राप्त आवेदन में पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर किसानों का चयन किया जा रहा है। जल्द ही वर्कऑर्डर जारी कर किट वितरण का काम शुरू कराया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिले में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देना है। जिससे किसान इसकी शुरू व्यवसायिक रूप में कर सके। पिछले कुछ सालों में यहां पर कई किसान मशरूम उत्पादन में बेहतर काम कर रहे हैं।

मशरूम की खेती कर रहीं झिरवा की रिंकू देवी ने बताया कि वह कई वर्षों इसे कर रहीं हैं। कम लागत में इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मार्केटिंग को लेकर वे लोग सीमित उत्पादन कर रहे हैं।

10 झोपड़ी के लिए मिलेगा अनुदान मशरूम किट वितरण के साथ-साथ व्यवसायिक रूप से मशरूम उत्पादन से किसानों को जोड़ने के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए इस साल यहां पर 10 झोपड़ी तैयार करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इन झोपड़ियों में किसान बेहतर तरीके से मशरूम का उत्पादन कर सकेंगे।