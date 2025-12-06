मंत्री श्रेयसी सिंह अपने पिता का सपना करेंगी पूरा! बांका इस गांव में बनेगा स्टेडियम

संवाद सूत्र, बांका। ककवारा पंचायत के खमारी गांव में स्टेडियम निर्माण की मांग को लेकर पंसस राजेश कुमार उर्फ मुन्ना सिंह ने शुक्रवार को बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात कर गांव में स्टेडियम निर्माण की मांग की।

पंसस ने मंत्री को बताया कि खमारी गांव जिला मुख्यालय से महज छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में यहां स्टेडियम बनने से जहां स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा। जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न खेल आयोजनों को संचालित करने में भी सहूलियत होगी।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए एक आधुनिक स्टेडियम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। उन्होंने बताया कि खमारी में स्टेडियम का निर्माण पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह का भी सपना था।

उसी सपने को साकार करने की दिशा में यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि मंत्री Shreyasi Singh ने इस दिशा में पहल का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि खमारी गांव को स्टेडियम की सौगात जल्द मिल सकती है। स्टेडियम निर्माण के लिए गांव में प्रयाप्त जमीन भी उपलब्ध है।

