Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धान कटाई को लेकर बढ़ा तनाव, बांका में 44 डिसमिल जमीन पर दो पक्षों के बीच गहराया विवाद, जान से मारने की धमकी

    By Amarkant Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    बांका के शंभुगंज में धान की कटाई को लेकर दो पक्षों में विवाद बढ़ गया है। लाखा गांव में कैलाश सिंह और अभय कुमार सिंह के बीच 44 डिसमिल जमीन को लेकर तनाव ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    धान कटाई को लेकर बढ़ा तनाव

    संवाद सहयोगी, शंभुगंज (बांका)। क्षेत्र में खरीफ फसलों की कटाई और रबी फसलों की बुआई का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन भूमि विवादों के कारण कई स्थानों पर तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। 

    लाखा गांव में धान की फसल काटने को लेकर दो पक्षों के बीच गंभीर विवाद गहराने लगा है, जिससे खूनी संघर्ष की आशंका जताई जा रही है।

    लाखा निवासी कैलाश सिंह का कहना है कि उन्होंने 44 डिसमिल भूमि अपनी पत्नी उषा देवी के नाम से खरीदी है। उनके अनुसार, राजस्व रसीद, एलपीसी सहित सभी कागजात मौजूद हैं। 

    जबरन कब्जा करने का प्रयास

    कैलाश सिंह का आरोप है कि पौकरी निवासी अभय कुमार सिंह और कुछ अन्य लोग इस जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी वे अपने खेत में जाते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिससे वे अपनी ही भूमि पर जाने से डर रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने इस संबंध में अंचल कार्यालय और थाना दोनों जगह शिकायत की है, लेकिन प्रशासनिक नोटिस का भी विपक्षी पक्ष पर कोई असर नहीं हो रहा है।

    लाखों रुपये की राशि फंस गई 

    वहीं, अभय कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने इस भूमि को खरीदने की बात पहले ही कर ली थी, लेकिन कैलाश सिंह ने बीच में आकर जमीन खरीद ली। उनका कहना है कि इससे उनकी लाखों रुपये की राशि फंस गई है, जिसे लेकर वे न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। 

    थानाध्यक्ष बबलू कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है।