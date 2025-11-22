'पहले भुगतान करो, फिर काम करो', अतिक्रमण हटाने गई JCB को रोका; जमीन अधिग्रहण के खिलाफ रैयतों का हंगामा

संवाद सूत्र, कटोरिया (बांका)। एनएच-333 ए के तहत बायपास निर्माण को लेकर शनिवार को रैयतों ने प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ जमकर हंगामा किया। प्रखंड मुख्यालय स्थित एफसीआई गोदाम से लेकर लीलाथान तक जेसीबी द्वारा अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही रैयत मौके पर पहुंच गए और मशीन को रुकवा दिया। देखते ही देखते संत मेरी स्कूल के पास बड़ी संख्या में लोग जुट गए और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई।

रैयतों का आरोप था कि सरकार बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन और संरचनाओं को जबरन हटाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि न तो कोई नोटिस मिला और न ही उनकी बात सुनी गई, उलटे मशीन भेजकर जमीन कब्जाने की कवायद शुरू कर दी गई।

पहले मुआवजा, फिर काम सभी रैयत एक स्वर में पहले मुआवजा देने, उसके बाद ही निर्माण कार्य कराने की मांग पर अड़े रहे। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि वे सड़क निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बिना भुगतान अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्व निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के तहत 22 से 24 नवंबर तक विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट बीपीआरओ उपेंद्र कुमार वर्मा, बीएओ अभिषेक कुमार, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी राकेश रंजन सिंह और जीविका बीपीएम देवेंद्र कुमार मिश्र को तैनात किया गया था।

थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार भी जिला पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इसके बावजूद विरोध लगातार बढ़ता गया और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। विवाद बढ़ता देख एसडीओ राजकुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रंजीत कुमार, एनएचएआई के कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार रौशन, सहायक अभियंता सुधीर कुमार, कनीय अभियंता अजीत कुमार तथा संवेदक हरि कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। रैयत हुए आक्रोशित एसडीओ ने रैयतों से वार्ता कर स्थिति सामान्य बनाने का प्रयास किया। हालांकि, भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा नोटिस भेजने की प्रक्रिया खत्म होने की जानकारी पर रैयत और अधिक आक्रोशित हो गए। एसडीओ ने आश्वासन दिया कि मुआवजा और दस्तावेजों से जुड़े सभी विवादों की जांच की जाएगी, लेकिन रैयत बिना भुगतान निर्माण कार्य शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया है। रैयतों ने चेतावनी दी है कि यदि मुआवजे पर ठोस फैसला नहीं हुआ, तो वे पुनः काम रोकने को मजबूर होंगे।