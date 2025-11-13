Katoria Vidhan Sabha Chunav Result: किसकी किस्मत मारेगी बाजी, कौन होगा निराश, जानिए हाल

बिहार डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें हैं। इन चुनावों में कई नेताओं का भविष्य दांव पर लगा है। कटोरिया विधानसभा भी कड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। बांका जिला में आने वाली इस सीट से भाजपा के पूरनलाल टुडू और राजद की स्वीटी सीमा हेंब्रम मैदान कड़ी टक्कर देखने की उम्मीद है।

मौजूदा समय में यहां से बीजेपी के डॉ निक्की हेम्ब्रेम विधायक हैं। साल 2020 में हुए चुनावों में वह 74,785 वोट पाकर विजयी बने थे। इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। हालांकि, पिछली बार दूसरे नंबर पर रहने वाले जदयू की स्वीटी सीमा हेंब्रम इस बार भी किस्मत आजमा रही हैं। पिछली बार उन्हें 68634 वोट मिले थे। इस सीट पर दूसरे चरण में मतदान हुआ और तकरीबन 69 प्रतिशत वोटिंग हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र की स्थापना साल 1951 में हुई थी।