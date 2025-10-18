Language
    Bihar Election: जदयू प्रत्याशी जयंत राज ने खेती से बनाई करोड़ों की संपत्ति, राजद के चाणक्य प्रकाश कितने धनवान?

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:32 PM (IST)

    बिहार चुनाव में जदयू प्रत्याशी जयंत राज ने खेती से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। उनके चुनावी हलफनामे से यह जानकारी मिली। वहीं, चाणक्य प्रकाश की संपत्ति भी चर्चा में है। यह देखना दिलचस्प है कि कृषि पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव में कैसे भाग ले रहे हैं, जिससे बिहार की राजनीति में किसानों की भूमिका का पता चलता है।

    जयंत राज और चाणक्य प्रकाश

    संवाद सूत्र, बांका। बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह अमरपुर के जदयू विधायक जयंत राज कुशवाहा और उनकी पत्नी कुमारी शिल्पी सुरभि करीब दो करोड़ 90 लाख की संपत्ति की मालिक हैं। पिछले पांच साल के दौरान संपत्ति में करीब सवा दो करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

    अभी जयंत राज के पास अस्थायी संपत्ति एक करोड़ 54 लाख का है, जबकि उनकी पत्नी कुमारी शिल्पी सुरभि के पास 32 लाख का है। जबकि पांच साल पहले जयंत राज के पास सात लाख 93 हजार और पत्नी के पास पांच लाख की संपत्ति थी।

    चुनावी हलफनामा के अनुसार कृषि योग्य भूमि सहित अन्य स्थाई संपत्ति की बात की जाए तो जयंत राज के पास 90 लाख 50 हजार रुपए की है, जबकि उनकी पत्नी के पास 14 लाख की संपत्ति है।

    पांच साल पहले जयंत राज के पास स्थायी संपत्ति 41 लाख और पत्नी के पास छह लाख की थी। दोनों ने लोन भी ले रखा है। जयंत राज ने 32 लाख 86 हजार और उनकी पत्नी ने साढ़े सात लाख लोन लिया है।

    जयंत राज सामाजिक कार्य के साथ-साथ कृषि, डेयरी और मछली पालन भी करते हैं, जबकि उनकी पत्नी के आय का स्रोत प्राइवेट जाब के साथ-साथ कृषि है। जयंत राज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से 2012 में एमए की परीक्षा पास की है।

    1.21 करोड़ के मालिक हैं सांसद पुत्र चाणक्य प्रकाश

    राजद के टिकट पर बेलहर विधानसभा से चाणक्य प्रकाश रंजन ने शनिवार को नामांकन का पर्चा भर दिया है। चुनावी हलफनामा के अनुसार चाणक्य प्रकाश एक करोड़ 21 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। इसमें से उनके पास अस्थायी संपत्ति 19 लाख और स्थायी संपत्ति एक करोड़ तीन लाख रुपए का है।

    अस्थायी संपत्ति में उनके पास नगदी 5500 रुपए हैं। जबकि बैंक में करीब ढाई लाख रुपए जमा है। शेयर में चाणक्य प्रकाश ने करीब 65 हजार रुपए निवेश कर रखा है। साथ ही उनके पास 25 ग्राम सोना भी है, जिसकी कीमत तीन लाख रुपए के करीब है।

    चाणक्य प्रकाश के पास करीब सात एकड़ 44 डिसमिल कृषि योग्य भूमि है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत 28 लाख रुपए है। उन्होंने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है। चाणक्य लंदन से पढ़ाई की है। चाणक्य जदयू सांसद गिरिधारी यादव के पुत्र हैं।