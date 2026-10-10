जमशेदपुर से चोरी, बांका में खुला राज, रसोइये के फरार होने के बाद कुशाहा गांव से बरामद हुए डेढ़ किलो चांदी के बर्तन

संवाद सूत्र, बांका। झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले में एक नामचीन व्यवसायी के घर से चोरी हुई करीब डेढ़ किलो चांदी के पूजा के बर्तनों की बरामदगी का तार बांका जिले से जुड़ गया है।

शनिवार को जमशेदपुर पुलिस की विशेष टीम ने बांका पहुंचकर टाउन थाना क्षेत्र के कुशाहा गांव में जोरदार छापेमारी की। स्थानीय बांका टाउन थाना पुलिस के सहयोग से की गई इस त्वरित अंतरराज्यीय कार्रवाई में पुलिस को देर शाम चोरी किए गए डेढ़ किलो चांदी के सभी बर्तन बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल हुई।

झारखंड के जमशेदपुर (बिस्टुपुर) से चोरी हुई करीब डेढ़ किलो चांदी के पूजा के बर्तन बांका जिले के कुशाहा गांव से बरामद

व्यवसायी नवल कुमार अग्रवाल के घर रसोइया (खाना बनाने का काम) का काम करने वाला कुशाहा निवासी सुभाष यादव 7 अक्टूबर को हुआ था फरार

बिस्टुपुर थाना पुलिस ने बांका टाउन थाना पुलिस के सहयोग से कुशाहा गांव में छापेमारी कर परिजनों से पूछताछ के बाद बरामद किए बर्तन

बिस्टुपुर थाने के दरोगा रामजीत सिंह व विकास कुमार राय बरामद चांदी लेकर जमशेदपुर रवाना; फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी सामान बरामद करने के बाद जमशेदपुर पुलिस आवश्यक कानूनी कागजी प्रक्रिया पूरी कर उसे अपने साथ वापस ले गई है। कुशाहा गांव निवासी सुभाष यादव जमशेदपुर जिले के बिस्टुपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यवसायी नवल कुमार अग्रवाल के घर पर बतौर रसोइया (खाना बनाने वाला) काम करता था।

सात अक्टूबर को व्यवसायी के घर से गायब हुए थे चांदी के बर्तन; बिस्टुपुर थाने में दर्ज हुई थी शिकायत मामले के विवरण के अनुसार, गत सात अक्टूबर को आरोपी सुभाष यादव व्यवसायी नवल कुमार अग्रवाल के घर से करीब डेढ़ किलो वजन के कीमती चांदी के पूजा के बर्तन चुराकर अचानक फरार हो गया था।

जब गृहस्वामी को चोरी की भनक लगी, तो उन्होंने तुरंत बिस्टुपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही जमशेदपुर पुलिस ने मामले की तकनीकी जांच और लोकेशन ट्रेसिंग शुरू की, जिससे पता चला कि आरोपी सामान के साथ अपने पैतृक गांव बांका के कुशाहा भाग आया है। इसके बाद बिस्टुपुर पुलिस की टीम शनिवार सुबह ही बांका पहुंच गई।

शुरुआती तलाशी में नहीं मिला सामान, परिजनों से कड़ाई से पूछताछ के बाद देर शाम हुई बरामदगी बांका टाउन थाना पुलिस के सहयोग से जमशेदपुर पुलिस ने आरोपी सुभाष यादव के कुशाहा स्थित घर पर छापेमारी की। हालांकि, शुरुआती तलाशी के दौरान पुलिस को चोरी के बर्तनों का कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि आरोपी घर छोड़कर पहले ही फरार हो चुका था।