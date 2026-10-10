बांका में पिस्तौल के बकाए के विवाद में गला घोंटकर कर दी हत्या, झाड़ी में फेंका शव

संवाद सहयोगी,अमरपुर (बांका)। बल्लीकित्ता गांव के राकेश शर्मा के अपहरण और हत्याकांड में करीब छह माह से फरार चल रहे आरोपित नीतीश कुमार उर्फ बिट्टू ने पुलिस दबिश के कारण न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। खगड़िया जिले के परबत्ता निवासी आरोपित को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे न्यायालय भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपित ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि राकेश शर्मा ने उसके एक सहयोगी से देसी पिस्तौल खरीदी थी। इसके करीब 60 हजार रुपये बकाया थे। रुपये देने में आनाकानी करने पर वह 17 जनवरी 2026 को राकेश के बल्लीकित्ता स्थित घर पहुंचा था। वहां कहासुनी के बाद वह राकेश को चारपहिया वाहन से लौंगाय ले गया।