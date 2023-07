Banka: बांका में नवविवाहिता ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की; आरोपी पति और ससुर फरार, तलाश रही पुलिस

बिहार के बांका जिले के फुल्लीडुमर क्षेत्र में रहने वाली 21 वर्षीय नव विवाहिता युवती उषा कुमारी ने घरवालों की आपसी रंजिश के चलते आत्महत्या कर ली वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज मामला दर्ज किया और मामले कि जांच शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस फरार परिजनों की तलाश कर रही है।

नवविवाहिता ने परिवारिक कलह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, खेसर (बांका) : बिहार के फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के पूरनाटिलहा इलाके में बीते शनिवार की रात एक नवविवाहित महिला ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक भीतिया पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लीलाधर दास की 21 वर्षीय पुत्री उषा कुमारी थी। जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। युवती ने यह शादी दो माह पूर्व पूरनाटिलहा निवासी बिट्टू कुमार से की थी। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। गौरतलब है कि यह रिश्ता लड़की के परिजनों को मंजूर नहीं था। जिसको लेकर अक्सर लड़की के मायके और ससुराल पक्ष में अनबन का माहौल बना रहता था। जिस कारण उषा बहुत परेशान रहती थी। इसी वजह से तंग आकर शनिवार की रात उषा ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। वहीं, घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामला दर्ज किया। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने बयान में बताया कि यह मामला मृतिका की मां जयंती देवी ने दर्ज कराया है और इस मामले की जांच अभी जारी है। पुलिस को मृतिका के अन्य परिजनों ने बताया कि युवती की हत्या कर दी गई है। युवती के ससुर कैलाश दास और पति बिट्टू कुमार ने कुल्हाड़ी से पीट-पीटकर युवती को मारा है। आप को बता दें कि घटना के बाद ससुराल पक्ष घर से फरार है, वहीं पुलिस ने परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना के सही कारणों का पता लग पाएगा।

Edited By: Paras Pandey