Good News: किसानों के लिए खुशखबरी, बांका में 80 प्रतिशत छूट पर मिला रहा चना और मसूर का बीज

संवाद सूत्र, धोरैया (बांका)। प्रखंड क्षेत्र के किसानों को 80 प्रतिशत सरकारी अनुदान पर चना और मसूर बीज का वितरण छठ पर्व के बाद किया जाएगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी देवाशीष कुमार ने बताया कि जिन किसानों को चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं और मटर का बीज खेतों में लगाने के लिए लेना है, वे कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि चना बीज का लक्ष्य 89 क्विंटल है, जिनमें से 36 क्विंटल प्रखंड को प्राप्त हो चुका है। किसानों को यह बीज 42 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा। मसूर प्रत्यक्षण बीज 225 किसानों को आठ-आठ किलोग्राम निशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए नौ पंचायतों का चयन किया गया है। सरसों प्रत्यक्षण के लिए दो क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें 25-25 किसानों को दो-दो किलोग्राम बीज मिलेगा।

तीसी का बीज तीन क्विंटल तीन क्लस्टरों में 75 किसानों को दिया जाएगा। प्रत्यक्षण चना बीज आठ क्विंटल एक क्लस्टर में 25 किसानों से लगवाया जाएगा, जबकि दूसरी प्रत्यक्षण चना 64 क्विंटल आठ क्लस्टरों में 200 किसानों को 32 किलोग्राम कर दी जाएगी। मसूर प्रत्यक्षण 36 क्विंटल नौ क्लस्टरों में 225 किसानों को दी जाएगी। वहीं सरसों प्रत्यक्षण 50 किलोग्राम एक क्लस्टर में 25 किसानों को दिया जाएगा।

अनुदानित दर पर गेहूं बीज 515 क्विंटल किसानों को 25 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 20 रुपये का अनुदान है। सरसों बीज पर 95 प्रतिशत अनुदान होने से यह 21 रुपये किलो में दिया जाएगा। मटर बीज 27 रुपये किलो और हरि मटर 36 रुपये किलो में किसानों को उपलब्ध होंगे, जबकि इन पर 80 प्रतिशत सरकारी अनुदान मिलेगा।