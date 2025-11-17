Language
    Banka News: प्रेमिका को घर से बाहर बुलाकर काट दिया गला, आरोपी गिरफ्तार; क्षेत्र में तनाव का माहौल

    By Ashutosh Kundan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    बिहार में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को घर से बुलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है।

    प्रेमिका को घर से बाहर बुलाकर काट दिया गला, आरोपी गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, बाराहाट (बांका)। थाना क्षेत्र के भूरना पंचायत अंतर्गत तुड्डी गांव में रविवार रात प्रेम-प्रसंग के विवाद के दौरान विवाहिता 30 वर्षीया बिजली कुमारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसकी शादी चार वर्ष पूर्व बौंसी थाना अंतर्गत मड़वाबरन गांव में हुई थी।

    सोमवार सुबह ग्रामीण जब खेत गये तो धान के खेत में महिला का रक्तरंजित शव मिला। इसकी सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए पुलिस को सूचना दी। पुलिस दल ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया।

    घटना की गंभीरता को देखते हुए बौंसी के एसडीपीओ इंद्रदेव बैठा, थानाध्यक्ष महेश कुमार, एफएसएल टीम एवं तकनीकी सेल ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किया। घटनास्थल से पुलिस ने मटन से भरा कटोरा, खून से सनी दो चादरें, एक चप्पल, एक जेंट्स घड़ी सहित कई सामान बरामद किए हैं।

    जानकारी के अनुसार, मृतका पिछले दस माह से अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी। नौ नवंबर को वह विधानसभा चुनाव में मतदान करने अपने पति के साथ मायके आई थी। मतदान के बाद वह पिछले एक सप्ताह से तुड्डी गांव स्थित मायके में ही ठहरी हुई थी।

    स्वजन के अनुसार, रविवार शाम बिजली अपनी छोटी बहन के साथ शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान कथित प्रेमी ने उसे मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद बिजली ने अपनी बहन को घर भेज दिया और स्वयं उससे मिलने चली गई। देर रात लौटकर न आने पर भी उसकी बहन सो गई, लेकिन सोमवार सुबह उसकी लाश मिली।

    मृतका के पिता गुजर दास ने आरोप लगाया है कि बौंसी थाना क्षेत्र के बिरनिया गांव निवासी छोटू कुमार ने इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया है।

    बताया गया कि छोटू बौंसी के एक निजी चिकित्सक के यहां कंपाउंडर का काम करता था। इस दौरान उसका बिजली के घर में आना-जाना होता था। इसी से दोनों के बीच चार वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। मतदान के सिलसिले में लौटी बिजली से मिलने छोटू रविवार शाम तुड्डी गांव पहुंचा था। जहां कथित तौर पर विवाद के दौरान उसकी हत्या कर दी गई।

    एसडीपीओ इंद्रदेव बैठा ने कहा कि मामले का प्रारंभिक उद्भेदन कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधी कानून की पकड़ में होंगे। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल व्याप्त है।