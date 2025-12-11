Language
    बांका में यहां होगा फिल्म सिटी का निर्माण! पटना से आएगी कला संस्कृति विभाग की टीम

    By Shudhanshu Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    बांका जिले के पर्यटक स्थल जल्द ही फिल्मों में दिख सकते हैं। कला संस्कृति विभाग की टीम आज पटना से बांका आ रही है, जो फिल्म सिटी निर्माण की संभावनाओं का ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बांका। जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल, पहाड़ और डैम आने वाले समय में फिल्मों में नजर आ सकते हैं। इन स्थानों पर फिल्म की शूटिंग को लेकर पहल शुरू हो गई है। जिसमें मंदार पर्वत से लेकर कटोरिया और अन्य स्थल शामिल हैं। कला संस्कृति विभाग की टीम आज गुरुवार को पटना से आ रही है। यह टीम जिले के विभिन्न पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों पर जाएगी। इसके बाद वहां पर फिल्म सिटी निर्माण की संभावनाओं की तलाश करेगी।

    दरअसल, राज्य में कई लोकेशन को फिल्म की शूटिंग के लिए चुना गया है। स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फिल्म कॉरपोरेशन की तरफ से इसका चयन किया गया है। इसमें जिले के कुछ स्थलों को चिह्नित किया गया है। इन स्थलों पर आने वाले समय में फिल्मों की शूटिंग की जाएगी। इसके लिए फिल्म के डायरेक्टर को कम लागत में वहां पर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

    इससे ना केवल स्थानीय कलाकारों को मौका मिल सकेगा, बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हेागी। जिससे रोजगार और कारोबार को भी बढ़ावा मिल सकेगा। वैसे यहां पर मंदार पर्वत से लेकर ओढ़नी डैम, हनुमाना डैम, झरना पहाड़, जेठौरनाथ मंदिर, चांदन डैम सहित कई पर्यटक स्थल हैं। इसमें से कुछ स्थलों पर सालों भर पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है।

    बोटिंग और रोप-वे की सुविधा

    जिले में मंदार पर्वत के पापहरणी तालाब और ओढ़नी डैम में फिलहाल बोटिंग की सुविधा है। ओढ़नी डैम में तो वाटर एडवेंचर का भी पर्यटक आनंद ले सकते हैं। साथ ही डैम के बीच में स्थित टापू पर सात करोड़ की लागत से रिसार्ट का निर्माण कराया गया है।

    यहां पर रहने के लिए कॉटेज और रेस्टोरेंट की भी सुविधा है। इसके अलावा कैफेटेरिया आदि का भी निर्माण कराया गया है। वहीं, मंदार पर्वत पर जाने के लिए रोप-वे की सुविधा भी है।

    कला संस्कृति विभाग की टीम गुरुवार को पटना से यहां आ रही है। टीम कटोरिया सहित अन्य स्थलों का भ्रमण करेगी। जिससे वहां पर फिल्म सिटी निर्माण की संभावनाओं की तलाश होगी। - अजीत कुमार, एडीएम