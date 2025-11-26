Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Cancer Alert: हर दस में से एक व्यक्ति कैंसर से होगा पीड़ित, पद्मश्री डॉ जितेंद्र सिंह ने चेताया 

    By Ashutosh Kundan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि भारत में हर दस में से एक व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा है। उन्होंने कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शुरुआती पहचान पर जोर दिया। डॉ. सिंह ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नियमित जांच कराने की सलाह दी, जिससे कैंसर से बचाव किया जा सके। उन्होंने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सभी से योगदान करने का आह्वान किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार में कैंसर का खतरा। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, बाराहाट (बांका)। अद्वैत मिशन ट्रेनिंग कालेज, मंदार विद्यापीठ में मंगलवार को कैंसर जागरूकता (Cancer Awareness) पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉ जितेन्द्र कुमार सिंह और विशेष अतिथि शिक्षाविद् डॉ. सीबी सिंह और संस्थान के चेयरमैन अरविंद माडंबत उपस्थित रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया, जिसके बाद अतिथियों का पारंपरिक रूप से चंदन-तिलक, पुष्प-गुच्छ और अंग वस्त्र से स्वागत किया गया।

    शिक्षाविद् डॉ. सीबी सिंह ने अपने संबोधन में शिक्षा की भूमिका, शिक्षक की जिम्मेदारी और समाज-निर्माण में ज्ञान की शक्ति पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए बताया कि सही शिक्षा और मार्गदर्शन समाज की दिशा बदल सकते हैं।

    बिहार में बढ़ रहे कैंसर के मरीज

    मुख्य अतिथि डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह ने बिहार में बढ़ते कैंसर के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधिकांश कैंसर के मरीज तंबाकू सेवन के कारण मुंह के कैंसर से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर, पुरुषों में लिवर, प्रोस्टेट और आंत का कैंसर प्रमुख रूप से देखा जा रहा है।

    उन्होंने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के प्रमुख लक्षण, प्रारंभिक जांच की आवश्यकता और इससे जुड़ी भ्रांतियों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही 11 से 22 वर्ष की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीन को प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि अगर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हुए तो आनेवाले समय में हर दस आदमियों में एक व्यक्ति कैंसर पीड़ित मिलेंगे।

    डॉ. सिंह ने कहा कि कैंसर का उपचार (Cancer Treatment) सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथैरेपी के माध्यम से संभव है, इसलिए प्रारंभिक लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच को आवश्यक बताया। कार्यशाला में प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में प्राचार्य डॉ. साकिब तौफीक ने धन्यवाद ज्ञापन किया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।