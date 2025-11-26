Cancer Alert: हर दस में से एक व्यक्ति कैंसर से होगा पीड़ित, पद्मश्री डॉ जितेंद्र सिंह ने चेताया 

संवाद सूत्र, बाराहाट (बांका)। अद्वैत मिशन ट्रेनिंग कालेज, मंदार विद्यापीठ में मंगलवार को कैंसर जागरूकता (Cancer Awareness) पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉ जितेन्द्र कुमार सिंह और विशेष अतिथि शिक्षाविद् डॉ. सीबी सिंह और संस्थान के चेयरमैन अरविंद माडंबत उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया, जिसके बाद अतिथियों का पारंपरिक रूप से चंदन-तिलक, पुष्प-गुच्छ और अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। शिक्षाविद् डॉ. सीबी सिंह ने अपने संबोधन में शिक्षा की भूमिका, शिक्षक की जिम्मेदारी और समाज-निर्माण में ज्ञान की शक्ति पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए बताया कि सही शिक्षा और मार्गदर्शन समाज की दिशा बदल सकते हैं।

बिहार में बढ़ रहे कैंसर के मरीज मुख्य अतिथि डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह ने बिहार में बढ़ते कैंसर के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधिकांश कैंसर के मरीज तंबाकू सेवन के कारण मुंह के कैंसर से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर, पुरुषों में लिवर, प्रोस्टेट और आंत का कैंसर प्रमुख रूप से देखा जा रहा है।

उन्होंने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के प्रमुख लक्षण, प्रारंभिक जांच की आवश्यकता और इससे जुड़ी भ्रांतियों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही 11 से 22 वर्ष की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीन को प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि अगर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हुए तो आनेवाले समय में हर दस आदमियों में एक व्यक्ति कैंसर पीड़ित मिलेंगे।