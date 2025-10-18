अमरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार की संपत्ति में इजाफा, कटोरिया से भाजपा प्रत्याशी 25 लाख की संपत्ति के मालिक

संवाद सूत्र,बांका। अमरपुर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र सिंह और उनकी पत्नी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। पिछले पांच साल में उनकी नगदी सहित चल और अचल संपत्ति बढ़ी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में दाखिल चुनावी हलफनामा के अनुसार जितेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के पास 25-25 हजार रुपए नगदी था। पर अभी जितेंद्र सिंह के पास 49 हजार और पत्नी के पास 42 हजार नगदी है। चल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 2020 में जितेंद्र सिंह के पास 52 लाख 81 हजार रुपए का था, जो बढ़कर अब 82 लाख 18 हजार रुपए का हो गया है। जबकि उनकी पत्नी के पास सात लाख 38 हजार रुपए का अचल संपत्ति था, जो बढ़कर 25 लाख 77 हजार रुपए का हो गया है।

जितेंद्र सिंह पर 26 लाख का कर्ज था, जिसे वे अब चुकता कर चुके हैं। कृषि योग्य भूमि सहित अन्य स्थायी संपत्ति की बात की जाए तो जितेंद्र सिंह के पास 80 लाख की है, जबकि उनकी पत्नी के नाप पर 70 लाख की है।

25 लाख की संपत्ति के मालिक हैं भाजपा उम्मीदवार पुरनलाल टुडू कटोरिया विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार पुरनलाल टुडू ने शुक्रवार को नामांकन किया। चुनावी हलफनामे के अनुसार पुरनलाल टुडू के पास 42 हजार और उनकी पत्नी पूजा मुर्मू के पास 40 हजार नगदी है।