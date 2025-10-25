Chhath 2025: छठ पूजा में नागालैंड के बांस का सूप, 300-350 रुपये जोड़े में हो रही बिक्री

बोध नारायण तिवारी, धोरैया (बांका)। लोकआस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ में बांस से बने सूप का विशेष महत्व है। इस बार नागालैंड के बांस से कुरमा गांव के कारीगर सूप तैयार कर 300 से 350 रुपये प्रति जोड़ा बेच रहे हैं।

व्रतियों ने कहा कि इस नागालैंड के बांस से बने सूप से छठ होगा। ज्ञात हो कि एक समय था, जब कुरमा गांव का सूप बांका, भागलपुर, नवगछिया और झारखंड के गोड्डा, दुमका तक जाता था।

इस संबंध में कारीगर सुभाष महौली, संजय महौली, कैलाश, रंजीत और बिनोद बताते हैं कि डोमी बांस की कीमत एक साल पहले 125-150 रुपये थी। अब यह ढाई सौ रुपये तक पहुंच गई है।

पहले झारखंड से बांस लाना पड़ता था। अब धोरैया के व्यापारी इसे नागालैंड से मंगाकर बेच रहे हैं। एक बास से 12-13 सूप बनते हैं, जिन्हें बनाने में दो कारीगरों को दो दिन लग जाते हैं।

गाढ़ी कमाई मार रहे व्यापारी

व्यापारी 170 रुपये प्रति जोड़ा खरीदते हैं, जबकि छठ के दौरान खुदरा मूल्य 300 रुपये तक पहुंच जाता है। मेहनत के अनुसार कमाई न होने के कारण कई कारीगर इस धंधे से हटने लगे हैं।