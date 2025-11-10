Language
    Bihar Phase 2 Voting: बिहार-झारखंड और भागलपुर-बांका सीमा सील, 269 क्रिटिकल बूथों पर कड़ी सुरक्षा

    By Bodhnarayan Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:28 PM (IST)

    बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनज़र, बिहार-झारखंड सीमा को सील कर दिया गया है। भागलपुर-बांका सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 269 क्रिटिकल बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि निष्पक्ष मतदान हो सके। जिला प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

    संवाद सूत्र, धोरैया (बांका)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण में सोमवार को धोरैया विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

    धोरैया और रजौन प्रखंड मिलाकर कुल 401 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,06,839 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें पुरुष मतदाता 1,61,985 और महिला मतदाता 1,44,844 हैं।

    धोरैया प्रखंड में कुल 216 बूथ 137 भवनों में बनाए गए हैं, जबकि मतदाताओं की संख्या 1,64,481 है। यहां 137 क्रिटिकल बूथ चिह्नित किए गए हैं, जिनमें 27 भनरेवल, 64 संवेदनशील और 71 अतिसंवेदनशील बूथ हैं।

    वहीं रजौन प्रखंड में 1,42,358 मतदाता 185 बूथों पर मतदान करेंगे। इनमें 134 क्रिटिकल बूथ हैं, जिनमें 50 संवेदनशील, 16 अतिसंवेदनशील और 48 भनरेवल बूथ शामिल हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।

    थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान बिहार-झारखंड सीमा बलमचक, फत्तूचक, उरकुसिया और बांका-भागलपुर की सीमा गाजीचक व जख बाबा स्थान पर पूरी तरह सील है। असामाजिक तत्वों व शराब तस्करों पर नजर रखते हुए एक हजार लोगों पर 107 की कार्रवाई तथा आधा दर्जन लोगों पर सीसीए लगाया गया है।

    इसी तरह, धनकुंड थाना क्षेत्र में भी 112 पर 107 और तीन लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मतदान में खलल डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।