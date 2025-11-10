Bihar Phase 2 Voting: बिहार-झारखंड और भागलपुर-बांका सीमा सील, 269 क्रिटिकल बूथों पर कड़ी सुरक्षा

संवाद सूत्र, धोरैया (बांका)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण में सोमवार को धोरैया विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

धोरैया और रजौन प्रखंड मिलाकर कुल 401 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,06,839 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें पुरुष मतदाता 1,61,985 और महिला मतदाता 1,44,844 हैं।

धोरैया प्रखंड में कुल 216 बूथ 137 भवनों में बनाए गए हैं, जबकि मतदाताओं की संख्या 1,64,481 है। यहां 137 क्रिटिकल बूथ चिह्नित किए गए हैं, जिनमें 27 भनरेवल, 64 संवेदनशील और 71 अतिसंवेदनशील बूथ हैं।

वहीं रजौन प्रखंड में 1,42,358 मतदाता 185 बूथों पर मतदान करेंगे। इनमें 134 क्रिटिकल बूथ हैं, जिनमें 50 संवेदनशील, 16 अतिसंवेदनशील और 48 भनरेवल बूथ शामिल हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।