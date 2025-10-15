दो सूरमाओं के टिकट कटने से मचा सियासी घमासान, BJP ने 'टुड्डू' और RJD ने 'चाणक्य' पर खेला दांव

बिजेन्द्र कुमार राजबन्धु, बांका। जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में इस बार सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी कटोरिया और बेलहर सीट पर देखने को मिल रही है। बड़े बदलाव ने राजनीति में घमासान मचा दिया है। सुरक्षित सीट कटोरिया से भाजपा ने इस बार मौजूदा विधायक डॉ. निक्की हेंब्रम को टिकट नहीं दिया है, जबकि बेलहर से राजद ने अपने पूर्व उम्मीदवार रामदेव यादव को बेटिकट कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों स्थानों पर नये और युवा चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। भाजपा ने कटोरिया से पूरणलाल टुड्डू (37) को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बेलहर से राजद ने चाणक्य प्रकाश रंजन (27) को मैदान में उतारा है। दिलचस्प यह है कि दोनों ने अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। टिकट कटने के बाद दोनों दिग्गजों के समर्थक खेमों में हलचल तेज है। रामदेव यादव ने अपने डॉक्टर पुत्र को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतारने के संकेत दिए हैं। वहीं, डॉ. निक्की हेंब्रम ने कहा है कि पार्टी ने उन्हें काफी सम्मान दिया है। वह पार्टी के निर्णय के साथ हैं।

दरअसल, राजद ने यहां से पूर्व विधायक रामदेव यादव का टिकट काट दिया है। पिछले चुनाव में रामदेव 2473 वोट से जदयू के मनोज यादव से पराजित हुए थे। इस कारण इस बार जदयू को शिकस्त देने के लिए मैदान में डटे हुए थे और उम्मीद थी कि इस बार बाजी हाथ लग जाएगी।

ऐन मौके पर राजद ने जदयू सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन को टिकट दे दिया। चाणक्य 18 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। इधर, बेटिकट हुए रामदेव यादव ने बैठक कर पार्टी नेतृत्व से टिकट काटने को लेकर सवाल किया है। उनका कहना है कि अगर उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है तो पार्टी से जुड़े मिठन यादव या युवा नेता शरद यादव सहित अन्य को टिकट मिलना चाहिए। बाहरी को टिकट क्यों दिया गया?