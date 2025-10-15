Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो सूरमाओं के टिकट कटने से मचा सियासी घमासान, BJP ने 'टुड्डू' और RJD ने 'चाणक्य' पर खेला दांव

    By Shekhar Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:06 PM (IST)

    बांका जिले के कटोरिया और बेलहर विधानसभा क्षेत्रों में टिकट बंटवारे को लेकर सियासी घमासान मचा है। भाजपा ने कटोरिया से मौजूदा विधायक निक्की हेंब्रम का टिकट काटा तो राजद ने बेलहर से रामदेव यादव को बेटिकट कर दिया। भाजपा ने पूरनलाल टुड्डू और राजद ने चाणक्य प्रकाश रंजन को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने से नाराज रामदेव यादव ने अपने पुत्र को निर्दलीय उतारने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दो सूरमाओं के टिकट कटने से मचा सियासी घमासान

    बिजेन्द्र कुमार राजबन्धु, बांका। जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में इस बार सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी कटोरिया और बेलहर सीट पर देखने को मिल रही है। बड़े बदलाव ने राजनीति में घमासान मचा दिया है। सुरक्षित सीट कटोरिया से भाजपा ने इस बार मौजूदा विधायक डॉ. निक्की हेंब्रम को टिकट नहीं दिया है, जबकि बेलहर से राजद ने अपने पूर्व उम्मीदवार रामदेव यादव को बेटिकट कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों स्थानों पर नये और युवा चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। भाजपा ने कटोरिया से पूरणलाल टुड्डू (37) को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बेलहर से राजद ने चाणक्य प्रकाश रंजन (27) को मैदान में उतारा है।

    दिलचस्प यह है कि दोनों ने अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। टिकट कटने के बाद दोनों दिग्गजों के समर्थक खेमों में हलचल तेज है। रामदेव यादव ने अपने डॉक्टर पुत्र को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतारने के संकेत दिए हैं। वहीं, डॉ. निक्की हेंब्रम ने कहा है कि पार्टी ने उन्हें काफी सम्मान दिया है। वह पार्टी के निर्णय के साथ हैं।

    दरअसल, राजद ने यहां से पूर्व विधायक रामदेव यादव का टिकट काट दिया है। पिछले चुनाव में रामदेव 2473 वोट से जदयू के मनोज यादव से पराजित हुए थे। इस कारण इस बार जदयू को शिकस्त देने के लिए मैदान में डटे हुए थे और उम्मीद थी कि इस बार बाजी हाथ लग जाएगी।

    ऐन मौके पर राजद ने जदयू सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन को टिकट दे दिया। चाणक्य 18 अक्टूबर को नामांकन करेंगे।

    इधर, बेटिकट हुए रामदेव यादव ने बैठक कर पार्टी नेतृत्व से टिकट काटने को लेकर सवाल किया है। उनका कहना है कि अगर उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है तो पार्टी से जुड़े मिठन यादव या युवा नेता शरद यादव सहित अन्य को टिकट मिलना चाहिए। बाहरी को टिकट क्यों दिया गया?

    कटोरिया से टिकट कटने के बाद भाजपा विधायक डॉ. निक्की क्षेत्र से बाहर हैं। इधर, पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी पूरनलाल टुंडू 17 को नामांकन करेंगे।