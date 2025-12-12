Bihar Film City: फिल्म सिटी का इंतजार जल्द होगा खत्म, बांका में प्रस्तावित प्रोजेक्ट का सचिव-DMने लिया जायजा

संवाद सूत्र,बांका। जिले में फिल्म सिटी की स्थापना को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार और डीएम नवदीप शुक्ला ने कटोरिया स्थित प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण गुरुवार को किया। निरीक्षण में फिल्म सिटी परियोजना के संभावित स्वरूप, भूगोल, संसाधन, पहुंच मार्ग, प्राकृतिक वातावरण और औद्योगिक व पर्यटन विकास की संभावनाओं का आकलन किया गया। क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मिलेगा मंच निरीक्षण के दौरान बालीवुड कलाकार नीतू चंद्रा, टुनटुन शर्मा, गौरव द्विवेदी एवं राहुल नेहरा भी उपस्थित रहे। उन्होंने फिल्म सिटी के लिए चुने गए क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक वातावरण और बेहतर लोकेशन को फिल्म निर्माण के लिए अत्यंत अनुकूल बताया।

कलाकारों ने कहा कि यदि फिल्म सिटी यहां विकसित होती है, तो यह न सिर्फ क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मंच देगी बल्कि बिहार के सांस्कृतिक और पर्यटन विकास को भी नई दिशा मिलेगी। परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति निरीक्षण के दौरान एडीएम अजीत कुमार, डीडीसी उपेंद्र सिंह सहित जिले के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की।

फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण के बाद सचिव एवं कलाकारों के साथ जिला प्रशासन की टीम ने ओढ़नी डैम का भ्रमण किया। पर्यटन की अपार संभावनाओं की सराहना सचिव ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ओढ़नी डैम की प्राकृतिक सुंदरता, सुरम्य वातावरण और पर्यटन की अपार संभावनाओं की सराहना की।