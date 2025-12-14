सिर्फ 2 बल्ब का 3.5 लाख बिल, गलती मानने की बजाय विभाग ने कर दी बिजली गुल
बिहार के बांका में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक उपभोक्ता को दो बल्ब जलाने पर 3.5 लाख रुपये का बिजली बिल भेजा गया। बिल में सुधार करने ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जयपुर (बांका)। जयपुर के वंधा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के बिजली उपभोक्ता जितेंद्र पंडित के घर में मात्र दो LED बल्ब जलते हैं, इसके बावजूद उनके नाम से 3 लाख 57 हजार 822 रुपये का बिजली बिल जारी कर दिया गया।
भारी-भरकम बिल से परेशान उपभोक्ता ने कई बार बिजली विभाग के कार्यालय का चक्कर लगाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उलटे, पिछले सोमवार को विभाग ने उनका बिजली कनेक्शन ही काट दिया।
नियमानुसार बिजली नहीं काट सकता विभाग
पीड़ित उपभोक्ता ने बताया कि अगस्त 2024 में उन्होंने अपना बिजली बिल जमा कर दिया था, इसमें करीब एक हजार रुपये ही बकाया था। अगले ही महीने अचानक एक लाख रुपये से अधिक का बिल आ गया। इसके बाद हर महीने बिल की राशि तेजी से बढ़ती चली गई।
उपभोक्ता का कहना है कि न तो उनके घर में अधिक बिजली उपकरण है और न ही मीटर में किसी तरह की छेड़छाड़ की जानकारी उन्हें दी गई। बिल में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जितेंद्र पंडित चार बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने न तो मीटर जांच कराई और न ही बिल सुधार की प्रक्रिया पूरी की।
अब कनेक्शन कट जाने से परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर है और मानसिक तनाव झेल रहा है। यह मामला बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
नियमों के अनुसार, विवादित बिल की जांच और निस्तारण तक उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जानी चाहिए। बावजूद इसके, विभाग की लापरवाही से उपभोक्ता दोहरी मार झेल रहा है—एक ओर भारी भरकम बिल की चिंता, दूसरी ओर बिजली कटौती की परेशानी। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर बिल सुधार और कनेक्शन बहाल करने की मांग की है।
बिजली विभाग की मनमानी
तेतरिया गांव निवासी गोपी शर्मा के नाम से बिजली कनेक्शन और मीटर जारी है, लेकिन उनके घर में किसी दूसरे उपभोक्ता का मीटर लगा दिया गया है। वहीं, गोपी शर्मा के नाम का मीटर कहीं और चल रहा है, जिसका रिचार्ज व खपत का मैसेज उनके मोबाइल पर आ रहा है।
इस गड़बड़ी के कारण वे न तो अपने मीटर को रिचार्ज कर पा रहे हैं और न ही उनके घर में बिजली जल पा रही है। मद्रास में रह रहे गोपी शर्मा ने बताया कि उन्होंने मीटर लगाने वाले कर्मी को फोन करने के साथ ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। गलत मीटर लगाए जाने से उनका घर अंधेरे में है।
इतनी बिजली बिल में गड़बड़ी का मामला संज्ञान में नहीं आया है। दोनों उपभोक्ता से आवेदन की मांग की गई है। जांच कर आवश्यक पहल की जाएगी। -दिलीप कुमार, सहायक अभियंता, विद्युत, कटोरिया
