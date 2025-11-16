बांस के सहारे चल रही बिहार की लाइन व्यवस्था, खेतों तक नहीं पहुंचा बिजली का पोल

संवाद सूत्र, चांदन (बांका)। प्रखंड के गौरीपुर पंचायत स्थित बिशनपुर गांव में खेतों तक बिजली पोल और तार नहीं लगाए जाने से किसान गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं।

मजबूरी में ग्रामीणों ने लगभग चालीस बांस और पेड़ों के सहारे अस्थायी बिजली लाइन खड़ी कर रखी है, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।

किसानों ने बताया कि खेती-किसानी उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन खेतों तक सुरक्षित बिजली आपूर्ति नहीं होने से सिंचाई कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

ग्रामीणों में हाल की उस घटना को लेकर भय का माहौल है, जिसमें गोविंदपुर गांव में शौच के लिए खेत गई 15 वर्षीय छात्रा नंगी बिजली तार की चपेट में आने से मौत का शिकार हो गई थी।

ग्रामीणों ने बताया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीण द्वारिका यादव, मदन यादव, महादेव यादव, अर्जुन यादव, तुलसी यादव, सुनील यादव, कांग्रेस यादव, लोचन यादव सहित कई लोगों ने बताया कि मुखिया और बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बाद भी खेतों तक स्थायी बिजली पोल और तार नहीं लगाए गए।