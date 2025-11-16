Language
    बांस के सहारे चल रही बिहार की लाइन व्यवस्था, खेतों तक नहीं पहुंचा बिजली का पोल

    By Pankaj Sharma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:46 AM (IST)

    बिहार में बिजली की लाइनें बांस के खंभों के सहारे चल रही हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। किसानों को खेतों तक बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। जर्जर तारों के कारण शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश है और वे जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं।

    : बांस के सहारे लाइनें, खेतों तक नहीं पहुंचे पोल। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, चांदन (बांका)। प्रखंड के गौरीपुर पंचायत स्थित बिशनपुर गांव में खेतों तक बिजली पोल और तार नहीं लगाए जाने से किसान गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं।

    मजबूरी में ग्रामीणों ने लगभग चालीस बांस और पेड़ों के सहारे अस्थायी बिजली लाइन खड़ी कर रखी है, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।

    किसानों ने बताया कि खेती-किसानी उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन खेतों तक सुरक्षित बिजली आपूर्ति नहीं होने से सिंचाई कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

    ग्रामीणों में हाल की उस घटना को लेकर भय का माहौल है, जिसमें गोविंदपुर गांव में शौच के लिए खेत गई 15 वर्षीय छात्रा नंगी बिजली तार की चपेट में आने से मौत का शिकार हो गई थी।

    ग्रामीणों ने बताया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीण द्वारिका यादव, मदन यादव, महादेव यादव, अर्जुन यादव, तुलसी यादव, सुनील यादव, कांग्रेस यादव, लोचन यादव सहित कई लोगों ने बताया कि मुखिया और बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बाद भी खेतों तक स्थायी बिजली पोल और तार नहीं लगाए गए।

    ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द खेतों तक बिजली पोल और तार लगवाकर सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि खेती सुचारू रूप से चल सके और दुर्घटनाओं की आशंका समाप्त हो सके। इस संबंध में जेई विकास कुमार ने बताया कि एजेंसी द्वारा पोल लगाने का कार्य कराया जा रहा है और जल्द ही सभी अस्थायी लाइनों के स्थान पर स्थायी पोल लगाए जाएंगे।