Bihar News: NDA की जीत पर मना रहे थे जश्न, पड़ोसी ने किया कुल्हाड़ी से हमला

जागरण टीम, भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना संपन्न होने के बाद कुछ जगहों से मारपीट के मामले सामने आए हैं। बांका जिला के नारायणपुर हरिजन टोला में खूनी संघर्ष में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के कुछ लोग भी आंशिक रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि सुधीर दास, उनके भाई सुनील दास और अन्य ग्रामीण भाजपा की जीत पर खुशी जता रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी पिंटू दास, अजय दास, उनके पिता महेंद्र दास सहित अन्य ने इसका विरोध किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

कुछ ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था और चुनाव महज लड़ाई का बहाना बन गया। आरोप है कि पिंटू दास एवं उनके परिवार के लोगों ने मिलकर डाभा, कुल्हाड़ी और तलवार जैसे हथियारों से हमला कर दिया।

इसमें सुधीर दास के दाहिने पैर व सिर पर गंभीर चोटें आईं, जबकि उनके भाई सुनील दास भी बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पटाखा फोड़ने पर मारपीट वहीं, अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र की सिरसिया हनुमानगंज पंचायत के महथावा बाजार में बीते शुक्रवार की देर संध्या जीत के जश्न में पटाखा फोड़ने पर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट और गाली-गलौज की।

इससे आक्रोशित एक पक्ष के लोगों ने शनिवार के अहले सुबह से भरगामा सैफगंज महथावा बाजार जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। महथावा बाजार घंटों जाम रहने से आवागमन बाधित रहा है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया।

घटना के मद्देनजर दरभंगा जिले के श्यामपुर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र निवासी प्रेम कुमार देव ने भरगामा थाना में आवेदन देकर आठ लोगों को नामजद आरोपित बनाया है। जानकारी के अनुसार प्रेम कुमार देव महथावा बाजार निवासी अजय कुमार साह की मकान में भाड़ा पर रहता है।

बीते शुक्रवार की देर संध्या गायिका मैथिली ठाकुर की जीत की खुशी में प्रेम कुमार देव और सदानंद कुमार देव ने दो पटाखा फोड़ दिए। पटाखा फोड़ने के बाद पड़ोस में रह रहे दूसरे पक्ष के लोग गाली-गलौज करने लगा। इस दौरान हो-हंगामा सुनकर पड़ोस अन्य कुछ लोग आ धमके और सदानंद कुमार देव व प्रेम कुमार देव के साथ मारपीट की।

घर पर किया पथराव वहीं, सहरसा जिले में सोनबरसा विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विरोधी पक्ष के लोगों ने एनडीए कार्यकर्ता के घर पर पथराव किया। जिसमें एनडीए कार्यकर्ता के जख्मी होने का मामला सामने आया है। मामला बनमाईटहरी थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव का है।