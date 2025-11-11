Bihar Election 2025 Voting: बांका में मतदान शुरू, अमरपुर, धोरैया, कटोरिया और बेलहर में डाले जा रहे वोट

संवाद सूत्र, बांका। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 2 Polls latest News बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बांका जिला के सभी पांच विधान सभा क्षेत्रों में आज मंगलवार को जिले के करीब 14 लाख 51 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए 1855 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। सात बजे से शाम छह बचे तक वोट डाले जाएंगे। हालांकि नक्सल प्रभावित कटोरिया और बेलहर के 261 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। बांका, अमरपुर व धोरैया में शाम छह बजे तक मतदान होगा। बांका के मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 58 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे।

डीएम नवदीप शुक्ला ने कहा कि चुनाव में कुल 25 पिंक बूथ बनाये गए हैं, जिसकी कमान महिला मतदान कर्मियों को दी गई है। इसके अलावा कुल पांच मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है।

मतदान समाप्त होने के बाद सभी ईवीएम पीबीएस कालेज स्थित वज्रगृह में जमा कर सील कर दी जाएगी। मतगणना के दिन वज्रगृह का सील प्रेक्षक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने खोला जाएगा। मंगलवार को चुनाव संपन्न कराने के लिए सोमवार को सभी बूथों पर मतदान कर्मी देर रात तक पहुंच गए हैं।

एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने कहा कि जिला की सीमा सील कर दी गई है। चुनाव संपन्न होने के बाद इसे खोला जाएगा। सील हुए बोर्डरों में अंतरराज्यीय व अंतरजिला 15 बार्डर शामिल हैं। चुनाव के दौरान कड़ी चौकसी रखी जा रही है।