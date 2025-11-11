Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025 Voting: बांका में मतदान शुरू, अमरपुर, धोरैया, कटोरिया और बेलहर में डाले जा रहे वोट

    By Animesh Prakash Edited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:46 AM (IST)

    Bihar Chunav phase 2 Voting News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज मंगलवार, 11 नवंबर को बांका में मतदान शुरू हो गया है। यहां सुबह सात बजे से मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। चुनाव को लेकर अंतरराज्यीय सीमा को सील किया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश चुनाव समाप्ति तक बांका में प्रतिबंधित है। जिले की सीमा पर सघन जांच की जा रही है। बूथों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 News Updates: बांका में मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें लगी हैं।

    संवाद सूत्र, बांका। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 2 Polls latest News बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बांका जिला के सभी पांच विधान सभा क्षेत्रों में आज मंगलवार को जिले के करीब 14 लाख 51 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए 1855 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। सात बजे से शाम छह बचे तक वोट डाले जाएंगे। हालांकि नक्सल प्रभावित कटोरिया और बेलहर के 261 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। बांका, अमरपुर व धोरैया में शाम छह बजे तक मतदान होगा। बांका के मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 58 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएम नवदीप शुक्ला ने कहा कि चुनाव में कुल 25 पिंक बूथ बनाये गए हैं, जिसकी कमान महिला मतदान कर्मियों को दी गई है। इसके अलावा कुल पांच मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है।

    मतदान समाप्त होने के बाद सभी ईवीएम पीबीएस कालेज स्थित वज्रगृह में जमा कर सील कर दी जाएगी। मतगणना के दिन वज्रगृह का सील प्रेक्षक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने खोला जाएगा। मंगलवार को चुनाव संपन्न कराने के लिए सोमवार को सभी बूथों पर मतदान कर्मी देर रात तक पहुंच गए हैं।

    एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने कहा कि जिला की सीमा सील कर दी गई है। चुनाव संपन्न होने के बाद इसे खोला जाएगा। सील हुए बोर्डरों में अंतरराज्यीय व अंतरजिला 15 बार्डर शामिल हैं। चुनाव के दौरान कड़ी चौकसी रखी जा रही है।

    शांतिपूर्ण चुनाव कराने का डीएम ने दिया आदेश

    विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम नवदीप शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा ने संयुक्त रूप से डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। डीएम ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ससमय एवं सुव्यवस्थित रूप से सभी कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया, वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सतर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने वेबकास्टिंग व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और संबंधित तकनीकी कर्मियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मतदान दिवस पर प्रत्येक गतिविधि की रियल टाइम निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके।