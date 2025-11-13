Belhar Vidhan Sabha Chunav Result: बेलहर के रण में कौन होगी विजयी? होने वाला है फैसला

बिहार डेस्क, नई दिल्ली। Belhar vidhan sabha Election Result 2025: दूसरे चरण में बिहार की 122 सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें बेलहर सीट भी शामिल थी। इस सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। ढ़ाकामोड़ गांव के रहने वाले झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव और बांका के जदयू सांसद गिरिधारी यादव दोनों के पुत्र इस बार चुनावी मैदान में हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सांसद के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है। वहीं जनता दल युनाइटेड ने मनोज यादव को टिकट दिया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने ब्रज किशोर पंडित को मैदान में उतारा है। इस सीट से कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।