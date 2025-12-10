पति को छोड़ प्रेमी का थामा हाथ, अब धोखा मिलने पर काट रही थाने के चक्कर

संवाद सहयोगी, शंभुगंज (बांका)। अपने पति को छोड़ प्रेमी का दामन थामना एक प्रेमिका को महंगा पड़ गया। अब प्रेमी ने उसे धक्का मारकर घर से भगा दिया है। मंगलवार को मिर्जापुर की महिला पुतुल देवी रोते हुए थाना पहुंची।

असरगंज के वनगांव की पीड़िता पुतुल देवी ने बताया कि 2010 में मिर्जापुर के दीपक दास से शादी हुई। इसमें अब तक कोई संतान नहीं हुआ। इस बीच दीपक रोजी रोटी के लिए परदेस चला गया। इस पर पड़ोस के देवर रोहित दास से आंखें चार हो गई।

धीरे-धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ते गया। चोरी छिपे प्यार की जानकारी पति दीपक को हुई। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख पति ने साथ छोड़ दिया। इस पर प्रेमी ने जीवनभर साथ निभाने का झांसा दिया। करीब तीन वर्षों तक दोनों पति-पत्नी की तरह रहे।